27 апреля 2026 в 10:26

«Азов» вербует дипломированных химиков для работы с отравляющими веществами

«Азов» разместил вакансию химика для работы с отравляющими веществами в зоне СВО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Украинская бригада «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) разместила объявление о найме химиков с высшим образованием для работы с токсичными веществами, сообщил ТАСС, ознакомившись с соответствующей вакансией. Карточка появилась на одном из специализированных украинских сайтов по трудоустройству.

В описании должности указано, что специалисту предстоит «работа с токсичными, легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами». Претендент должен иметь «опыт работы с химическими реагентами и навыки химического синтеза». В объявлении особо подчеркивается, что работа предполагает выполнение задач непосредственно в зоне боевых действий.

До этого постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что западные страны поставляют на Украину химические вещества. По его словам, доставка токсичных веществ и средств защиты может указывать на подготовку масштабной провокации в зоне СВО.

