«112»: в Екатеринбурге 12 лицеистов отравились неизвестным веществом

Telegram-канал «112» сообщает, что в Екатеринбурге 12 учеников лицея № 159 пострадали от отравления неизвестным веществом. По данным канала, утром в среду, 1 октября, в образовательном учреждении кто-то распылил неизвестный порошок.

В публикации отмечается, что в настоящее время в лицее работают пять бригад скорой помощи, пострадавших осматривают. Обстоятельства происшествия уточняются.

