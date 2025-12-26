В Екатеринбурге рассказали, почему «зайцы» безнаказанно ездят в транспорте Глава «ЦУП» Ухин: «зайцев» в Екатеринбурге не штрафуют из-за соцфакторов

За семь месяцев в Екатеринбурге зафиксировали более 34 тыс. случаев безбилетного проезда, но никого не оштрафовали, рассказал в интервью 66.RU глава «Центра управления перевозками» Никита Ухин. По его словам, администрация действует лояльно из-за нехватки правовых полномочий и социальных факторов, ставя целью формирование привычки платить за проезд.

Мы понимаем, что из-за резкой работы можем получить большой негатив. Я считаю, что совесть каждого из нас — лучший контролер. Человек должен понимать, что ему нужно оплачивать проезд, его не могут возить бесплатно, — говорится в сообщении.

Ранее в Балашихе в автобусе для борьбы с безбилетниками повесили плюшевого зайца с табличкой «Я не заплатил за проезд». Однако этот метод устрашения не понравился многим жителям, и после их многочисленных жалоб игрушку пришлось убрать. При этом водители автобуса отметили, что к появлению игрушки они не имеют отношения, так как ее повесил кто-то из пассажиров.

