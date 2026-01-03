Лисий бум в Подмосковье привел к печальным последствиям для местных зайцев

Популяция зайцев на территории Московской области за последние четыре года сократилась на треть, сообщает Telegram-канал Mash. Их количество уменьшилось до 9000 особей, хотя еще недавно насчитывалось 14 тыс. особей. Одна из основных причин такой ситуации — рост поголовья лис. Популяция этого хищника увеличилась на 1500 и в настоящее время составляет примерно 5000 зверей.

Лисы размножаются в регионе практически бесконтрольно. Это создает серьезные проблемы для зайцев, которые не могут найти безопасные места для выведения потомства и зимовки. Охотники отмечают, что следы лисиц теперь встречаются повсеместно: от садоводческих товариществ и лесных массивов до городских парков и даже жилых дворов.

Ранее в Уфимском районе возле кафе «Отдых» бешеная лиса напала на мужчину и его собаку. Животное вступило в схватку со сторожевым псом. Охранник, заметивший это, попытался разнять их. После инцидента на руках у мужчины были обнаружены укусы. Установить, кто именно их нанес — собака или лиса, — оказалось сложно. Специалисты отловили животное и отправили его на карантин. Спустя несколько часов лиса скончалась.

Еще один случай нападения лисы произошел в Новосибирске. Животное атаковало девушку возле жилого дома на улице Виктора Уса. На опубликованной видеозаписи видно, как женщина идет по спальному району, а за ней начинает бежать лиса. Мужчина, снимавший происходящее с балкона, крикнул девушке, чтобы она пнула животное и отогнала его.