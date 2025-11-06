Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 11:58

Дикая лиса «кошмарила» новосибирцев

Агрессивная лиса напала на прохожую в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске лиса напала на девушку возле дома на улице Виктора Уса, передает портал «Прецедент». На опубликованных кадрах видно, как прохожая идет по спальному району и вдруг ее начинает преследовать дикое животное. Мужчина, снимающий ролик с балкона, посоветовал девушке пнуть лисицу, чтобы она отстала.

В пресс-службе регионального Минприроды журналистам сообщили, что дикое животное погибло. В ведомстве рассказали, что другая женщина выгуливала собаку, и питомец сцепился с лисой. В результате схватки дикое животное получило смертельные травмы.

Инспектор забрал его тело и доставил в Управление ветеринарии НСО для проверки на бешенство. По предварительным данным, внешних признаков болезни у лисы не обнаружено.

Ранее в Елабуге ввели карантин по бешенству после обнаружения мертвой лисы. Тело животного нашли на пересечении улиц Московской и Маяковского, рядом с филиалом КФУ и общежитиями. Экспертиза подтвердила наличие вируса, хотя внешне лиса выглядела здоровой. В городе запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия.

лисы
звери
животные
бешенство
