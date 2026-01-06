Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 23:33

Внук Пугачевой опубликовал снимок «идеальной девушки»

Никита Пресняков показал созданный ИИ портрет его идеальной девушки

Никита Пресняков Никита Пресняков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
После недавнего развода музыкант Никита Пресняков обратился к нейросети с просьбой сгенерировать образ идеальной партнерши. Результатом он похвастался в социальных сетях.

Искусственный интеллект представил портрет светловолосой незнакомки, который полностью удовлетворил запрос артиста. Пресняков даже признал, что алгоритм угадал его тип.

Ну, в принципе, ИИ угадал мой вкус, — подписал артист.

Его фолловеры усмотрели в лице незнакомки сходство с Натальей Подольской, молоденькой Шакирой и певицей Юлианой Карауловой. Одна из подписчиц заявила, что на изображении «вылитая я», и потребовала немедленного знакомства. Пресняков написал, что для него важна не только внешность, но и яркая индивидуальность избранницы. Он признался, что ему нравятся девушки «с прибамбахом».

Ранее сообщалось, что Пресняков, живущий с 2022 года в США, решил впервые в жизни работать в новогоднюю ночь на фоне финансовых проблем и недавнего развода. По данным издания, после расставания с женой Аленой Красновой он остался в Нью-Йорке и сосредоточился на заработке.
Внук Пугачевой опубликовал снимок «идеальной девушки»
