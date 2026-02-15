Экс-жена Преснякова впервые показала нового бойфренда

Бывшая жена музыканта Никиты Преснякова Алена Краснова показала своего нового возлюбленного. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала фотографии с отдыха на Бали. На снимке модель позирует перед большим зеркалом, а неизвестный мужчина обнимает ее за талию и целует в шею.

Судя по кадрам, пара отметила День влюбленных в ресторане. Также девушка показала огромный букет красных роз. При этом личность избранника блогерша раскрывать пока не стала, сопроводив публикацию короткой трогательной подписью на английском языке.

Счастливого Дня Валентина, моя любовь! — написала модель.

Ранее Пресняков спровоцировал слухи о новом романе, опубликовав в социальной сети кадр из гостиничного номера с женской сумочкой. Пользователи предположили, что артист, отдыхающий в Испании, путешествует с девушкой. Сам музыкант никак не прокомментировал домыслы о своей личной жизни.

До этого Пресняков обратился к нейросети с просьбой сгенерировать образ идеальной партнерши. Искусственный интеллект представил портрет светловолосой незнакомки, который полностью удовлетворил запрос артиста. Он даже признал, что алгоритм угадал его тип.