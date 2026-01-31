«Неуважение к артисту»: Никита Пресняков пожаловался на бизнес-класс Пресняков в шутку пожаловался на большие телевизоры в бизнес-классе самолета

Музыкант Никита Пресняков в ироничной манере пожаловался на условия перелета бизнес-классом. В своем микроблоге он опубликовал шутливую миниатюру в стиле «проблемы богатых», где высказал претензии к авиакомпании.

Видео было записано Пресняковым после возвращения из Испании. В своем обращении к подписчикам он с юмором отнес к «неудобствам» премиального перелета и слишком большой телевизор в салоне.

Артист упомянул о недостатке свободного места в самолете и назойливых соседях. Отдельной «претензией» стало и «неуважение к артисту» со стороны персонала. Эта шутливая жалоба стала примером самоиронии и была воспринята аудиторией как забавный контент.

Ранее музыкант спровоцировал слухи о новом романе, опубликовав в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадр из гостиничного номера с женской сумкой. Пользователи предположили, что артист, который отдыхал в Испании, путешествовал с девушкой. Пресняков на данный момент никак не прокомментировал домыслы о своей личной жизни.

До этого он обратился к нейросети с просьбой сгенерировать образ идеальной возлюбленной. Искусственный интеллект представил портрет светловолосой незнакомки, который полностью удовлетворил запрос артиста.