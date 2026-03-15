15 марта 2026 в 21:50

В администрации США обсудят дополнительные расходы на войну с Ираном

Белый дом рассмотрит вопрос о дополнительном финансировании войны против Ирана

Белый дом, США
Белый дом рассмотрит необходимость запроса дополнительного финансирования у конгресса на операцию против Ирана. Об этом заявил глава Национального экономического совета Кевин Хассет в интервью CBS.

По словам чиновника, административно-бюджетное управление займется этим вопросом. Хассет отметил, что текущего финансирования пока достаточно и, возможно, дополнительные средства не потребуются.

Ранее его уведомили, что США уже израсходовали на операцию около $12 млрд. Хассет не уточнил, за какой период были произведены эти траты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о прекращении военной кампании против Ирана будет решаться совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В интервью The Times of Israel американский лидер подчеркнул, что окончательное решение примет в «подходящий момент», но все будет учтено.

До этого Трамп указал, что Иран «капитулировал» перед соседними странами на Ближнем Востоке. Глава государства сделал такой вывод исходя из того, что Тегеран прекратил наносить по ним удары. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан назвал заявления о безоговорочной капитуляции Ирана грезами. По данным газеты Washington Post, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готовился атаковать Иран даже без участия США. В частности, политик собирался ударить по республике баллистическими ракетами.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

