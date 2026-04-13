13 апреля 2026 в 21:52

Главный евроскептик Словении посетит Москву

Новый спикер парламента Словении Стеванович анонсировал визит в Москву

Зоран Стеванович Зоран Стеванович Фото: Zeljko Stevanic/XinHua/Global Look Press
Новый председатель Госсобрания Словении Зоран Стеванович заявил о планах в ближайшее время посетить Москву. В эфире «Радио и телевидения Словении» он отметил, что визит может состояться в числе первых зарубежных поездок. Политик возглавляет евроскептическую партию «Правда».

У нас уже запланировано несколько визитов, насколько я знаю, в числе первых — Скопье и Копенгаген. <...> В ближайшее время я планирую посетить и Москву, — подчеркнул спикер парламента.

Стеванович добавил, что намерен развивать контакты с разными странами. Он отметил важность сотрудничества вне зависимости от политических разногласий.

Спикер также отметил, что намерен инициировать референдум по вопросу о выходе Словении из НАТО. По его словам, страна должна проводить самостоятельную политику и выстраивать отношения со всеми государствами, не вовлекаясь в чужие военные и дипломатические конфликты.

Ранее сенатор Владимир Джабаров предположил, что новый премьер Венгрии Петер Мадьяр не станет максимально русофобским политиком. По словам парламентария, экономика страны по-прежнему сильно зависит от российских энергоносителей, поэтому Будапешт сохранит нормальный диалог с Москвой.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
