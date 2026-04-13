Спикер парламента Словении предложил выйти из НАТО В Словении намерены провести референдум о выходе из НАТО

Новый председатель Государственного собрания Словении Зоран Стеванович заявил о намерении провести референдум по вопросу выхода страны из НАТО. Он отметил, что избирателям уже пообещали провести референдум и партия намерена это сделать.

Мы будем категорически противостоять вмешательству в чужие военные и дипломатические конфликты, потому что Словении от этого никогда не бывает пользы. В то же время я должен сказать, что мы пообещали народу провести референдум о выходе из НАТО и проведем этот референдум, — заявил председатель.

Он подчеркнул важность проведения в стране суверенной политики. Также он отметил, что будет выступать против вмешательства государства в чужие военные и дипломатические конфликты. Зоран Стеванович объяснил, что подобное участие не приносит никакой выгоды стране.

Ранее стало известно, почему Соединенные Штаты пожалели о своих инвестициях в НАТО. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин объяснил, что на протяжении многих десятилетий Вашингтон надеялся на уязвимость России и Китая, однако план не увенчался успехом.