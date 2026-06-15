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15 июня 2026 в 10:45

Историку-иноагенту Эйдельман запросили восемь лет колонии за фейки о ВС РФ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Прокурор попросил Мосгорсуд назначить историку и блогеру Тамаре Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) восемь лет колонии заочно, передает РИА Новости. Против нее возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма и распространении фейков о Вооруженных силах России.

В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил назначить Эйдельман наказание в виде восьми лет колонии общего режима заочно, — говорится в сообщении.

Также для Эйдельман запросили запрет на администрирование сайтов сроком на пять лет. Защита историка не согласилась с обвинением и просила отправить дело в прокуратуру в связи с неправильно составленным обвинительным заключением.

Следствие выяснило, что в мае 2024 года Эйдельман опубликовала запись программы, где она негативно высказывалась о действиях СССР в годы Великой Отечественной войны и ветеранах. Женщина заочно арестована и объявлена в международный розыск.

Ранее Эйдельман публично рассказала о своем онкологическом заболевании. По ее словам, в сентябре 2025 года врачи нашли у нее злокачественную опухоль. Последующая диагностика подтвердила наличие аденокарциномы матки. Несмотря на проведенную операцию, заболевание перешло в более агрессивную стадию.

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