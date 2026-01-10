Историк-иноагент рассказала подписчикам о своем страшном диагнозе

Историк Тамара Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) публично рассказала о своем оноклогическом заболевании. В статье на своем сайте она информировала, что в сентябре прошлого года врачи нашли у нее злокачественную опухоль. Последующая диагностика подтвердила наличие аденокарциномы матки.

Несмотря на проведенную операцию, январские обследования показали, что заболевание перешло в более агрессивную стадию. Врачи зафиксировали проникновение метастазов в один из лимфатических узлов, что существенно осложняет процесс восстановления. Теперь план лечения историка включает интенсивную терапию, состоящую из циклов химиотерапии и радиационного облучения для уничтожения оставшихся раковых клеток.

Эйдельман уехала из России 2022 году. Позже в отношении нее было возбуждено уголовное дело, историк была объявлена в розыск и заочно арестована.

