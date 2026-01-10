Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 11:47

Историк-иноагент рассказала подписчикам о своем страшном диагнозе

У историка-иноагента Эйдельман обнаружили аденокарциному с метастазами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Историк Тамара Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) публично рассказала о своем оноклогическом заболевании. В статье на своем сайте она информировала, что в сентябре прошлого года врачи нашли у нее злокачественную опухоль. Последующая диагностика подтвердила наличие аденокарциномы матки.

Несмотря на проведенную операцию, январские обследования показали, что заболевание перешло в более агрессивную стадию. Врачи зафиксировали проникновение метастазов в один из лимфатических узлов, что существенно осложняет процесс восстановления. Теперь план лечения историка включает интенсивную терапию, состоящую из циклов химиотерапии и радиационного облучения для уничтожения оставшихся раковых клеток.

Эйдельман уехала из России 2022 году. Позже в отношении нее было возбуждено уголовное дело, историк была объявлена в розыск и заочно арестована.

Ранее президент РФ Владимир Путин помиловал гражданина Франции Лорана Винатье (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), осужденного за сбор данных о военной деятельности России. Его обменяли на баскетболиста Даниила Касаткина, которого вернули в Россию после освобождения из тюрьмы в Париже.

иноагенты
болезни
историки
онкология
