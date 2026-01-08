Путин решил судьбу баскетболиста Касаткина после тюрьмы во Франции Путин помиловал баскетболиста Касаткина после освобождения из тюрьмы во Франции

Президент РФ Владимир Путин помиловал баскетболиста Даниила Касаткина, вернувшегося в Россию после освобождения из тюрьмы в Париже, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Спортсмена обменяли на гражданина Франции Лорана Винатье (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), осужденного за сбор данных о военной деятельности России.

Помилован указом президента Российской Федерации, — отметили в службе.

Адвокат Фредерик Бело между тем сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отказался от экстрадиции в США, несмотря на решение суда. Американская сторона подозревает его в причастности к хакерской деятельности.

Ранее Касаткин во время заседания назвал обвинения беспочвенными. Он отметил, что не имеет отношения к преступным схемам и не контактировал с предполагаемыми злоумышленниками.

Глава консульского отдела посольства России во Франции Алексей Попов до этого сообщил, что США предоставили далеко не все документы. Дипломаты также отмечали, что спортсмен не имел доступа к спортзалу.