В России призвали увеличить один из налоговых вычетов Глава НФС Силина: спортивный вычет нужно расширить до 200 тыс. рублей

В России необходимо расширить социальный налоговый вычет на спорт с 150 до 200 тыс. рублей, чтобы компенсировать гражданам рост цен на услуги, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, такая мера позволит повысить доступность регулярных занятий физической культурой для населения.

Предельный размер спортивного налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги целесообразно увеличить с 150 до 200 тыс. рублей в год с учетом инфляционных процессов и роста стоимости услуг в отрасли. Это позволит повысить доступность регулярных занятий физической культурой для населения, усилить стимулирующую роль налогового механизма и поддержать устойчивый спрос на услуги. При увеличении предельного размера вычета до 200 тыс. рублей максимальная сумма возврата налога на доходы физических лиц может составить до 26 тыс. рублей — это 13% от суммы расходов, — пояснила Силина.

По ее словам, механизм спортивного вычета действует с 2021 года, а с 2024-го предельный размер был увеличен до 150 тыс. рублей. Она отметила, что, согласно данным Федеральной налоговой службы, в 2025 году было подано почти 380 тыс. деклараций на общую сумму около 13,6 млрд рублей.

С 1 января 2024-го предельный размер вычета увеличен до 150 тыс. рублей в рамках совокупности социальных налоговых вычетов на обучение, лечение и другие цели, что позволяет гражданам вернуть до 19,5 тыс. рублей. По данным ФНС, в 2025 году было подано 377 530 деклараций на сумму 13,59 млрд рублей, возврат достиг 1,77 млрд рублей, — резюмировала Силина.

Ранее сообщалось, что около 57% россиян пользуются налоговым вычетом. Еще 40% рассказали, что ни разу не оформляли подобную компенсацию. 3% респондентов отметили, что недостаточно осведомлены в этом вопросе.