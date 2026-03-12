Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 09:05

В России призвали увеличить один из налоговых вычетов

Глава НФС Силина: спортивный вычет нужно расширить до 200 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России необходимо расширить социальный налоговый вычет на спорт с 150 до 200 тыс. рублей, чтобы компенсировать гражданам рост цен на услуги, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, такая мера позволит повысить доступность регулярных занятий физической культурой для населения.

Предельный размер спортивного налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги целесообразно увеличить с 150 до 200 тыс. рублей в год с учетом инфляционных процессов и роста стоимости услуг в отрасли. Это позволит повысить доступность регулярных занятий физической культурой для населения, усилить стимулирующую роль налогового механизма и поддержать устойчивый спрос на услуги. При увеличении предельного размера вычета до 200 тыс. рублей максимальная сумма возврата налога на доходы физических лиц может составить до 26 тыс. рублей — это 13% от суммы расходов, — пояснила Силина.

По ее словам, механизм спортивного вычета действует с 2021 года, а с 2024-го предельный размер был увеличен до 150 тыс. рублей. Она отметила, что, согласно данным Федеральной налоговой службы, в 2025 году было подано почти 380 тыс. деклараций на общую сумму около 13,6 млрд рублей.

С 1 января 2024-го предельный размер вычета увеличен до 150 тыс. рублей в рамках совокупности социальных налоговых вычетов на обучение, лечение и другие цели, что позволяет гражданам вернуть до 19,5 тыс. рублей. По данным ФНС, в 2025 году было подано 377 530 деклараций на сумму 13,59 млрд рублей, возврат достиг 1,77 млрд рублей, — резюмировала Силина.

Ранее сообщалось, что около 57% россиян пользуются налоговым вычетом. Еще 40% рассказали, что ни разу не оформляли подобную компенсацию. 3% респондентов отметили, что недостаточно осведомлены в этом вопросе.

россияне
налоги
спорт
деньги
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Дофаминщицы и нарциссихи»: мужчины осудили женщин за частые путешествия
США заявили о шаге к финансовой реинтеграции Сирии
Пугачеву заметили на публике с неожиданным аксессуаром
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 марта: где сбои в России
«В семь раз популярнее»: россияне нашли необычную альтернативу колыбельным
Эксперт раскрыл, какие авто скоро вымрут в России
Миллионер заявил о зарплате в 11 тыс. рублей, чтобы не платить алименты
Россиян предупредили, чем грозит человечеству отказ писать от руки
Диетолог рассказала о пользе ананаса
В Иране раскрыли новые детали смертельной атаки на школу в Минабе
Рогов раскрыл россиянам главные тренды осени и зимы 2026-2027 годов
Политолог ответил, чем могут обернуться для Трампа выборы в конгресс
Дюны в пустыне Сахара внезапно сменили цвет
В России выразили беспокойство о ходе переговоров по Украине
Марочко сообщил о продвижении ВС РФ в ДНР
На Западе раскрыли, почему Киев скоро останется без боеприпасов
Пожар на рыбном рынке в Дели уничтожил сотни лачуг
Выход из тюрьмы обернулся для серийного убийцы неожиданной славой
Американцы начали скупать советские подстаканники и шапки-ушанки
В Минцифры рассказали, где можно будет пожаловаться на коллекторов
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.