Россиянин по заданию Киева планировал взорвать машину военного

Севастополец по заданию Киева готовил теракт против российского военнослужащего, сообщили РИА Новости в ФСБ. Он целенаправленно вышел на связь с запрещенной в России террористической организацией и начал собирать данные о военном.

Он получил задание ликвидировать военнослужащего ВС РФ путем закладки под его автомобиль самодельного радиоуправляемого взрывного устройства, — говорится в сообщении ведомства.

Силовики задержали мужчину до совершения преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке теракта и государственной измене. В настоящее время россиянин находится под арестом.

До этого сотрудники ФСБ предотвратили диверсии против российской военной авиации, задержав 35-летнего жителя Владимирской области, который работал на Службу безопасности Украины (СБУ). Мужчина сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер.

Ранее стало известно, что политическое руководство Украины дало команду ударить ракетами по Брянску. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник также назвал теракт «кровавым преступлением».