Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 10:04

Россиянин по заданию Киева планировал взорвать машину военного

ФСБ предотвратила теракт в Севастополе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Севастополец по заданию Киева готовил теракт против российского военнослужащего, сообщили РИА Новости в ФСБ. Он целенаправленно вышел на связь с запрещенной в России террористической организацией и начал собирать данные о военном.

Он получил задание ликвидировать военнослужащего ВС РФ путем закладки под его автомобиль самодельного радиоуправляемого взрывного устройства, — говорится в сообщении ведомства.

Силовики задержали мужчину до совершения преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке теракта и государственной измене. В настоящее время россиянин находится под арестом.

До этого сотрудники ФСБ предотвратили диверсии против российской военной авиации, задержав 35-летнего жителя Владимирской области, который работал на Службу безопасности Украины (СБУ). Мужчина сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер.

Ранее стало известно, что политическое руководство Украины дало команду ударить ракетами по Брянску. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник также назвал теракт «кровавым преступлением».

ФСБ
происшествия
терракты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Миллионер заявил о зарплате в 11 тыс. рублей, чтобы не платить алименты
Россиян предупредили, чем грозит человечеству отказ писать от руки
Диетолог рассказала о пользе ананаса
В Иране раскрыли новые детали смертельной атаки на школу в Минабе
Рогов раскрыл россиянам главные тренды осени и зимы 2026-2027 годов
Политолог ответил, чем могут обернуться для Трампа выборы в конгресс
Дюны в пустыне Сахара внезапно сменили цвет
В России выразили беспокойство о ходе переговоров по Украине
Марочко сообщил о продвижении ВС РФ в ДНР
На Западе раскрыли, почему Киев скоро останется без боеприпасов
Пожар на рыбном рынке в Дели уничтожил сотни лачуг
Выход из тюрьмы обернулся для серийного убийцы неожиданной славой
Американцы начали скупать советские подстаканники и шапки-ушанки
В Минцифры рассказали, где можно будет пожаловаться на коллекторов
В России начали исследование препарата против рака мочевого пузыря
Россиянин по заданию Киева планировал взорвать машину военного
СК возбудил дело после гибели четырех человек под колесами поезда
Врач опроверг популярный миф об ультрапастеризованном молоке
Один из пострадавших при теракте в «Крокусе» свел счеты с жизнью
США могут привлечь молодежь и заключенных к наземной операции в Иране
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.