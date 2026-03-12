Семь человек пострадали из-за обрушения эстакады на авиазаводе

Семь человек пострадали из-за обрушения эстакады на авиазаводе Семь сотрудников Иркутского авиазавода получили травмы из-за обрушения эстакады

Семь человек пострадали из-за опрокидывания оборудования для обслуживания самолетов на территории Иркутского авиазавода, сообщает сообщили ТАСС в Объединенной авиастроительной корпорации. Эстакада рухнула в результате порыва двигателя.

На территории Иркутского авиационного завода в ходе подготовки самолета к вылету произошел инцидент. Потоком воздуха из двигателя было опрокинуто оборудование. <...> В результате инцидента семь человек получили травмы. Двое из них были госпитализированы в медучреждение, где им оказывается необходимая помощь, — добавили в ОАК.

В корпорации уточнили, что на заводе уже идет расследование для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что нескольких сотрудников удалось спасти из-под завалов обрушившейся крыши на заводе электрокаров Evolute в Липецкой области. Все пострадавшие были оперативно извлечены из-под обломков и переданы в руки медиков. По предварительной информации, кровля не выдержала веса снежных масс, накопившихся из-за обильного снегопада.