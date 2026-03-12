Захарова напомнила США и Израилю о правах Ирана

Иран имеет полное право на самооборону, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она призвала США и Израиль остановить агрессию и вернуться за стол переговоров.

Считаем важным вновь подтвердить право Исламской Республики Иран, как и всех, подчеркну, других государств, на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Считаем неприемлемыми удары по гражданским целям и инфраструктуре в Иране, соседних арабских странах и где бы то ни было, — отметила дипломат на брифинге.

Ранее Захарова отметила, что Россия крайне недовольна поддержкой бахрейнского проекта резолюции по ближневосточному урегулированию в Совете Безопасности ООН. Она поставила под сомнение заинтересованность в разрешении конфликта.

В то же время появилась информация об ударе США по ядерному объекту в Иране. На него сбросили мощную противобункерную бомбу. Речь идет о военном комплексе Taleghan 2, который находится в 32 км к юго-востоку от иранской столицы.