Удар по школе, 30-часовой налет на Сочи, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 марта

В ночь на 12 марта над РФ сбили 80 украинских беспилотников. В Краснодарском крае из-за падения обломков дронов загорелась нефтебаза. Под Белгородом погиб мирный житель. В Крыму был предотвращен теракт против высокопоставленного военного. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию 12 марта, — в материале NEWS.ru.

Над какими российскими регионами сбили беспилотники ВСУ

Силы ПВО в ночь на 12 марта ликвидировали 80 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, 30 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, 14 — над Крымом и 10 — над Ростовской областью.

Силы ПВО за ночь ликвидировали восемь и два БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей соответственно. По пять беспилотников сбили над Брянской и Белгородской областями, три — над Курской, два — над Калужской, один — над Воронежской.

Около полуночи СМИ сообщили со ссылкой на местных жителей, что около 10 взрывов прогремели над Краснодаром и Северским районом края. Очевидцы рассказали журналистам о ярких вспышках.

По информации СМИ, один из сбитых ПВО дронов упал в поле. До полуночи в аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Кроме того, обломки БПЛА упали на территории нефтебазы в Тихорецком районе Краснодарского края. Произошло возгорание на площади 150 квадратных метров, сообщил оперштаб региона. Никто не пострадал.

«В тушении принимают участие 83 человека и 26 единиц техники, в том числе и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — отмечается в сообщении.

Украинские беспилотники больше суток пытаются атаковать Сочи

Накануне вечером в Сочи отменили угрозу атаки БПЛА, сообщил мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале.

11 марта местные СМИ писали, что сирены выли почти сутки — в городе несколько раз объявляли угрозу атаки беспилотников.

«Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной по длительности атакой врагов на город-курорт Сочи. Она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом», — заявил ранее Прошунин.

В оперштабе Краснодарского края сообщили об одном пострадавшем в Сочи в результате атак ВСУ.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Фрагменты беспилотника повредили крышу частного дома. Пострадавший получил ушибы и ссадины, ему оказали первую медицинскую помощь, без госпитализации. На месте работают оперативные и специальные службы», — заявили в оперштабе.

В аэропорту Сочи из‑за воздушной тревоги более чем на 18 часов вводили ограничения на отправление и прибытие самолетов. Большое количество туристов застряли в курортном городе. По данным местных властей, утром 11 марта 400 человек обеспечили гостиницами.

Что известно об атаках ВСУ на Анапу

В Анапе из-за угрозы атаки БПЛА утром 12 марта отменили занятия в школах и детских садах, сообщил оперштаб Краснодарского края со ссылкой на главу города Светлану Маслову.

«Школьные задания будут выданы на дом. Все подробности до родителей доведут классные руководители. Это же касается высших и средних учебных заведений. При этом очень важно, чтобы дети находились дома и не совершали прогулки по улицам до отмены сигнала опасности», — сказала Маслова.

Отмечается, что в детсадах муниципалитета будут работать дежурные группы. Воспитатели были обучены действиям в случае угрозы атаки БПЛА.

Дрон ВСУ убил мирного жителя под Белгородом

Мирный житель погиб в результате атаки беспилотника ВСУ на машину в районе села Бессоновка, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В районе села Бессоновка Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте», — отметил Гладков.

Накануне вечером губернатор сообщил, что в Белгородской области в результате ударов ВСУ пострадали пять человек, среди них двое бойцов подразделения «Орлан». Он отметил, что у одного военного диагностировали осколочное ранение бедра, у другого — баротравму и осколочное ранение лица. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Как ВСУ ударили по школе в ЛНР

Вооруженные силы Украины вновь атаковали учебно-воспитательный комплекс во Власовке Краснодонского муниципального округа Луганской Народной Республики, заявил глава региона Леонид Пасечник.

«Меньше чем за месяц это вторая атака на него. К счастью, это произошло ночью и там не было детей. Сегодня школьники переведены на дистанционное обучение, местные власти оперативно закроют тепловой контур», — отметил он.

Как ВСУ готовили теракт против российского офицера

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта против высокопоставленного военнослужащего в Крыму, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства. По данным спецслужбы, мужчина поддерживал через мессенджер Telegram контакты с представителем террористической организации, которая действует под контролем украинской разведки.

«Он получил задание ликвидировать военнослужащего ВС РФ путем закладки под его автомобиль самодельного радиоуправляемого взрывного устройства», — говорится в сообщении ЦОС.

Задержанный житель Севастополя заявил, что сам вышел на украинских кураторов. По словам подозреваемого, он нашел информацию о призывах сотрудничать с разведкой Украины в Telegram-каналах.

«Прошел по этим ссылкам и предложил свои услуги по сообщению такой информации куратору с помощью мобильного телефона через мессенджер Telegram», — сказал задержанный.

ФСБ РФ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

Силовики задержали мужчину до совершения преступления. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке теракта и государственной измене.

Читайте также:

Начинается «черная весна»? Удары по Украине 12 марта, где отключения света

Исчезновение «солдат удачи» ВСУ, прорыв фронта: новости СВО к утру 12 марта

«Орлан» выследил колонны ВСУ и нанес удар: успехи ВС РФ к утру 12 марта