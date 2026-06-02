02 июня 2026 в 15:51

«Это дар»: Виктор Сухоруков высказался о работе с Ириной Купченко

Виктор Сухоруков Виктор Сухоруков Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
Работа с Ириной Купченко в спектакле «Блеск и пепел» стала подарком судьбы, сказал NEWS.ru народный артист РФ Виктор Сухоруков. Актер назвал ее «великой советской актрисой».

Конечно, для меня это награда, дар, и я этим дорожу. Второй момент — я благодарен ей и судьбе, всем обстоятельствам, что она доверилась мне, поверила в меня, пошла за мной. Третье — мы ведь притирались друг к другу какое-то время... — сказал Сухоруков.

Актер добавил, что изначально, согласно сценарию спектакля, героиня Купченко — жена его героя, ювелира Павла Кутейникова, — была тихой, незаметной женой, тенью мужа. В какой-то момент он решил, что она должна быть его союзником, подругой.

Мы с ней [в спектакле] как сиамские близнецы, — отметил Сухоруков.

Спектакль «Блеск и пепел» рассказывает о династии потомственных ювелиров Кутейниковых, чья семья раскалывается на фоне революционных событий 1905–1917 годов. Отец верит в спасительную силу классической красоты и драгоценностей, а его сыновья, дети своего времени, не согласны с ним.

Ранее стало известно, что народный артист России Виктор Сухоруков вернулся в театр имени Вахтангова, откуда ушел в 2021 году после разногласий с актером Евгением Князевым. 31 мая в театре прошла генеральная репетиция нового спектакля «Блеск и пепел» с его участием.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
