09 февраля 2026 в 11:57

«Чапа гордилась ей»: актриса Рутберг высказалась об Анне Чиповской

Актриса Рутберг назвала Анну Чиповскую прекрасным продолжением матери

Анна Чиповская Анна Чиповская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российская актриса театра и кино Анна Чиповская осталась прекрасным продолжением умершей артистки РФ Ольги Чиповской, заявила NEWS.ru актриса Юлия Рутберг на церемонии прощания в Театре Вахтангова. По ее словам, мать гордилась дочерью.

Какое счастье, что осталось ее такое прекрасное продолжение. Ее доченька, наша девочка — Анечка Чиповская, которая носит ее фамилию. Была Оля Чиповская, и перетекла в Аню Чиповскую. И так Чапа гордилась ей, — отметила она.

Рутберг призналась, что ей будет очень не хватать Чиповской. По ее словам, когда артистка присутствовала в театре, «было солнце, было тепло». Это была не просто актриса, а был человек, с которым можно было обо всем поговорить, объяснила она.

Ранее сообщалось, что Анна Чиповская, пришла на церемонию прощания с матерью в трауре и черных очках, за которыми скрыла заплаканное лицо. Церемония прощания с артисткой началась в понедельник утром.

До этого на 56-м году жизни скончался актер Херардо Тарасена. Артист получил широкую известность после фильма «Апокалипсис», снятого Мелом Гибсоном в 2006 году.

