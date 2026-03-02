Почти 40 поездов «застряли» в Прикамье из-за аварии на путях

Крупная железнодорожная авария на перегоне Ферма — Бахаревка парализовала движение в Прикамье. Из-за схода вагонов с рельсов и дальнейшего повреждения путей были задержаны свыше 40 грузовых и три пассажирских поезда, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

Пострадавших в результате происшествия нет. На месте происшествия работают восстановительные бригады.

Вагоны и железнодорожное полотно получили повреждения. Ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Из-за случившегося задержаны более 40 грузовых и три пассажирских поезда, — уточняется в сообщении СК.

Пассажирам задержанных составов приходится ждать расчистки путей, время ожидания пока не сообщается. Железнодорожники делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия аварии и запустить движение. Сотрудники следственных органов продолжают проводить проверку.

Ранее стало известно, что чрезвычайная ситуация, предварительно, возникла в хвостовой части состава. В результате оказался задет локомотив технического электропоезда, следовавшего по соседнему пути. Для выяснения всех обстоятельств и координации работ в компании РЖД создан оперативный штаб.