19 февраля 2026 в 10:23

Бастрыкин приказал отчитаться по делу о школьной резне в Прикамье

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Денису Головкину представить доклад о ходе расследования дела о нападении на школьника в Пермском крае, сообщает пресс-служба СК. Также глава ведомства потребовал данные об обстоятельствах инцидента.

Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по обстоятельствам произошедшего, — сказано в заявлении.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что уголовная ответственность не грозит ученику, который устроил поножовщину в школе № 1 города Александровска Пермского края. Скорее всего, предполагаемый нападавший еще не достиг 14-летнего возраста. По словам эксперта, в сложившейся ситуации решающую роль будет играть психическое состояние ребенка.

До этого по факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. В пресс-службе ведомства уточнили, что расследование ведется по нескольким статьям. Среди них — покушение на убийство несовершеннолетнего, халатность, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

