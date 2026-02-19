Бастрыкин приказал отчитаться по делу о школьной резне в Прикамье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Денису Головкину представить доклад о ходе расследования дела о нападении на школьника в Пермском крае, сообщает пресс-служба СК. Также глава ведомства потребовал данные об обстоятельствах инцидента.

Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по обстоятельствам произошедшего, — сказано в заявлении.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что уголовная ответственность не грозит ученику, который устроил поножовщину в школе № 1 города Александровска Пермского края. Скорее всего, предполагаемый нападавший еще не достиг 14-летнего возраста. По словам эксперта, в сложившейся ситуации решающую роль будет играть психическое состояние ребенка.

До этого по факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. В пресс-службе ведомства уточнили, что расследование ведется по нескольким статьям. Среди них — покушение на убийство несовершеннолетнего, халатность, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.