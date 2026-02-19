Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026

Адвокат ответил, что грозит ученику за поножовщину в школе Пермского края

Адвокат Багатурия: школьник не понесет ответственности за поножовщину под Пермью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ученику, устроившему поножовщину в школе № 1 Александровска в Пермском крае, не грозит уголовная ответственность, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, это связано с тем, что предполагаемый нападавший, скорее всего, еще не достиг 14-летнего возраста, с которого наступают подобные санкции. Адвокат отметил, что в сложившейся ситуации ключевую роль будет играть психическое состояние ребенка.

Если напавшему на школу в Пермском крае ученику действительно нет 14 лет, уголовная ответственность ему точно не грозит вследствие недостижения возраста ее наступления. Подростку проведут психиатрическую экспертизу и направят на лечение, если будут установлены отклонения. Если нет, то ему грозят только профилактические беседы в полиции, — пояснил Багатурия.

Ранее сообщалось, что нападение на одноклассника в школе пермского Александровска совершил 13-летний ученик. Подростка характеризуют как местного задиру и агрессивного юношу, живущего «по понятиям». В школе отметили, что нападение произошло после конфликта из-за игры в онлайн-шутере PlayerUnknown's Battlegrounds.

