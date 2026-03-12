Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 10:29

В Иране раскрыли новые детали смертельной атаки на школу в Минабе

МИД Ирана: удар по школе в Минабе был нанесен двумя ракетами Tomahawk

Последствия удара по школе в Минабе Последствия удара по школе в Минабе Фото: Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press
Удар по школе в Минабе был нанесен двумя американскими ракетами Tomahawk, передает представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи. По его словам, которые приводит итальянская газета Corriere della Sera, жертвами атаки США стали около 165 мирных жителей.

Они использовали две ракеты Tomahawk. Цель заключалась только в том, чтобы обеспечить максимальное число жертв. Они убили около 170 невинных людей, в том числе много детей, — отметил он.

До этого стало известно, что при атаке на начальную школу в городе Минаб американские и израильские войска нанесли не менее пяти ракетных ударов. По последним данным, пострадали 95 человек, среди которых также много несовершеннолетних.

Ранее американские аналитики сообщали, что трагический удар по школе для девочек в иранском городе Минаб мог стать результатом просчета разведки или сбоя в алгоритмах искусственного интеллекта. Истинной целью могла быть расположенная неподалеку военная база.

