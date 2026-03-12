Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 05:35

США пытаются оправдать за удар по школе в Иране сбоем в работе ИИ

WP: удар США по иранской школе мог быть ошибкой разведки или злоупотреблением ИИ

ВС Ирана ВС Ирана Фото: Irgc Official Webiste/Keystone Press Agency/Global Look Press
Трагический удар по школе для девочек в иранском городе Минаб мог стать результатом просчета разведки или сбоя в алгоритмах искусственного интеллекта, сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на источники. Целью была расположенная неподалеку военная база.

В результате под бомбы попали дети. Погибли 175 человек, в основном ученицы учебного учреждения. Журналисты выяснили, что и израильские, и американские военные используют систему Maven от Palantir, частично основанную на технологии Claude компании Anthropic. Учитывая скорость и масштаб операции «Эпическая ярость», возможно, цели, отобранные ИИ, не были тщательно проверены людьми.

Некоторое время назад Пентагон требовал от Anthropic предоставить неограниченный доступ к Claude, но компания отказалась, заявив, что полагаться на ИИ в военных действиях пока рано, и такие системы нуждаются в контроле человека. Расследование на данный момент продолжается.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад игнорирует прицельные удары по школе в Иране. По ее словам, западные страны перешли черту, позволив себе умолчать о случившемся в Минабе.

