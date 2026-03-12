Банкиры-извращенцы, министры-педофилы: дело Эпштейна хоронит западную элиту

Несколько представителей западных политических, финансовых и научных элит подали в отставку или были задержаны в связи с делом педофила Джеффри Эпштейна. Эксперты считают, что это только начало процесса, однако даже новые аресты и отставки не изменят западную цивилизацию и не приведут к глобальному переделу власти. Как развивается этот скандал, что он говорит о состоянии западных элит и какие уроки из него может извлечь Россия — в материале NEWS.ru.

Как дело Эпштейна бьет по западным элитам

Публикация файлов Эпштейна инициировала большую чистку в рядах западных элит. За последние недели в связи с упоминанием в компрометирующих документах задержали бывшего британского принца Эндрю и экс-посла королевства в США Питера Мандельсона. Кроме того, подал в отставку глава Всемирного экономического фонда в Давосе Берге Бренде, покинул свою должность в Колумбийском университете нобелевский лауреат Ричард Аксел. Бывший министр финансов США Ларри Саммерс заявил, что уйдет со всех академических должностей в Гарварде.

Финансист из США Эпштейн организовал сеть по доставке влиятельным представителям западных элит проституток, среди которых были и несовершеннолетние. В 2005 году прошел процесс по делу о сутенерстве, однако Эпштейн отделался сроком в 13 месяцев с возможностью длительного пребывания на свободе во время отбывания заключения.

В июле 2019-го финансиста повторно арестовали по обвинению в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. 10 августа того же года Эпштейн, согласно официальному заключению, свел счеты с жизнью в тюремной камере. Дело финансиста в США сразу стало политическим, поскольку он был связан с многочисленными представителями западных элит.

Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании пообещал обнародовать файлы Эпштейна в случае своего избрания. Однако он это сделал далеко не сразу — даже миллиардеру Илону Маску пришлось напомнить главе Белого дома об этом обещании. Опубликованные документы насчитывают более 3 млн страниц, а также включают 2000 видеозаписей и 180 000 изображений.

Опрошенные NEWS.ru эксперты подчеркнули, что известными фамилиями дело не ограничится. По мере изучения материалов следствия еще полетят головы видных представителей западной элиты, отметили они.

«Файлов очень много, сейчас их подробно изучают. Многие документы были цензурированы перед публикацией. Все это замедляет, растягивает процесс выявления порочных связей Эпштейна. Мы видим „отсроченный эффект“, когда файлы опубликовали еще в январе, а первые реальные последствия стали кого-то настигать в конце февраля и в начале марта. Но я думаю, что со временем мы узнаем еще больше фамилий политиков, бизнесменов и деятелей культуры, которые были соучастниками Эпштейна в растлении малолетних. Какие-то последствия их все же ожидают. Слишком уж это громкое и грязное дело», — заявил в разговоре с NEWS.ru историк и политолог Владимир Андреев.

Кого еще может затронуть дело Эпштейна

Дело Эпштейна является вершиной айсберга в процессе подковерной войны западных элит, заявил главный редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов.

«На Западе в обывательской среде несомненным является тот факт, что люди, находящиеся у власти, абсолютно неприкосновенны за исключением самых вопиющих грехов. Никакая коррупция, никакие миллиарды, ушедшие неизвестно куда, и инсайдерская торговля на уровне крупного бизнеса значения не имеют. Раскачать общественное мнение может что-то действительно вопиющее, например, педофилия. И тут внезапно „подъехала“ именно она. Эта история очень лихо снимает влиятельные политические фигуры с доски. Пока на среднем уровне, но это может быть только началом», — сказал NEWS.ru историк спецслужб.

Несмотря на то, что дело Эпштейна становится все громче и шире по охвату, затрагивая не только США, но и Британию с континентальной Европой, а также Украину, даже скандал такого масштаба не сможет перекроить западные элиты до основания, отметил Андреев.

«Западная политическая система базируется на лицемерном мироощущении, когда люди якобы борются за права женщин, детей и гендерных меньшинств, а по факту являются простыми растлителями несовершеннолетних. Поэтому я не думаю, что есть какое-то дно, куда может упасть западный истеблишмент, и мы этому удивимся. Дело Эпштейна не приведет к глубинным системным изменениям», — сказал Андреев.

По словам Мзареулова, максимум, что произойдет, — одна часть западных элит «съест» другую. Но для этого есть и другие механизмы.

«Сейчас возникают вопросы, кто еще может оказаться в суде или уйдет в отставку. Возьмем британского премьер-министра Кира Стармера. По английским элитам дело Эпштейна уже прошлось. Но британские премьеры и без всяких историй про педофилию могут улететь с должности со свистом буквально через пару месяцев после назначения. Зачем усложнять?» — отметил историк спецслужб.

По его словам, было бы намного интереснее, если бы в деле Эпштейна фигурировал израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

«Укоренившиеся во власти фигуры вроде Нетаньяху — вот кто может по-настоящему мешать новым элитам. Он 30 лет находится у власти с перерывами. Но что-то про него в контексте Эпштейна ничего не слышно», — подчеркнул Мзареулов.

Какие уроки может вынести Россия из дела Эпштейна

Эксперты отмечают, что скандал вокруг дела Эпштейна практически никак не затронул Россию.

«Времена, когда Чубайс, Козырев, Касьянов и иже с ними что-то решали в РФ и ездили в Давос, как к себе домой, окончательно ушли в прошлое. У нас элиты тоже не без проблем, но они, слава богу, никак не связаны с этой западной грязью», — подчеркнул Мзареулов.

Он напомнил, что дело Эпштейна сначала рассматривали в США. Но мир стал настолько глобальным, что метастазы затронули весь Запад.

«Так или иначе эту историю начал Трамп. Ждал ли он настолько глобальных последствий — не до конца понятно. Даже если из-за этого удара западные либералы и глобалисты понесут тяжелые репутационные потери и несколько значимых фигур уйдут с большой шахматной доски, фундаментально мало что изменится. Никакого катарсиса и обновления политических элит ждать не стоит», — подчеркнул эксперт.

По словам Андреева, говорить, что дело Эпштейна похоронит западную элиту, некорректно, поскольку это лишь следствие фундаментальной деформации и элиты, и западного сообщества в целом.

«Ни это дело, ни какое-либо другое сейчас их не похоронит. Потому, что западная элита, а вслед за ней и западная цивилизация хоронит себя сама. Мы видим, что она погрязла в грехе, в совершенно неправильных вещах. Я говорю про верхушку западных сообществ, их политическое и экономическое руководство, а также бизнес. Я думаю, что главный смысл для России в деле Эпштейна — это предупреждение: если мы пойдем по пути западной цивилизации, то нас ждет то же самое. В этом заключается главный положительный смысл для нашей страны. Посмотреть на это все и никогда так не делать», — заключил Андреев.

