Стармеру грозит отставка из-за дела Эпштейна

Стармеру грозит отставка из-за связей с послом, посещавшим остров Эпштейна

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьеру Великобритании Киру Стармеру грозит отставка из-за связей с бывшим послом страны в США Питером Мандельсоном, пишет The Guardian. Дипломата арестовали по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Для главы британского правительства ситуация может обернуться репутационными рисками, поскольку Мандельсон входил в состав Лейбористской партии, которую он возглавляет. Теперь Стармера подозревают в лоббировании интересов Эпштейна в банковском секторе, а также в передаче ему секретных данных.

Ранее полиция Великобритании обратилась к правительству с просьбой сохранить в тайне отдельные фрагменты переписки между Мандельсоном и главой аппарата премьер-министра Морганом Максуини, касающиеся дела Эпштейна. Правоохранители поясняли, что в стране велось расследование по факту предполагаемого неправомерного поведения Мандельсона на госдолжности.

До этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что никогда не был на острове Эпштейна. По его словам, в противном случае его ожидала бы участь сооснователя принадлежащей корпорации Microsoft соцсети LinkedIn Рида Хоффмана.

