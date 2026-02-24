Путин привел новые детали о взрыве у Савеловского вокзала

Самодельное взрывное устройство, сработавшее у Савеловского вокзала в Москве, привели в действие дистанционно, заявил на заседании коллегии ФСБ президент России Владимир Путин. Российский лидер допустил, что теракт стал следствием вербовки через Сеть.

Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали его, — подчеркнул глава государства.

Ранее в МВД России сообщили, что при взрыве у Савеловского вокзала в столице погиб сотрудник ГАИ, а его коллега с ранениями был доставлен в больницу. Неизвестный подошел к патрульной машине, в которой находились инспекторы, после чего в действие было приведено взрывное устройство.

Кроме того, в столичном управлении СК и ГУ МВД сообщили, что личность мужчины, подорвавшего устройство у патрульной машины возле Савеловского вокзала, установлена. Согласно данным следствия, злоумышленник погиб на месте, что подтверждается записями камер видеонаблюдения.

Также эксперт-криминалист Михаил Игнатов заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины могли задействовать системы видеонаблюдения для контроля за действиями исполнителя подрыва машины ГАИ в столице. Специалист предположил, что злоумышленника могли ввести в заблуждение, убедив его, что он помогает патрульным.