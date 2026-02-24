«Вели по камерам»: криминалист о подрыве машины сотрудников ДПС в Москве Криминалист Игнатов: СБУ могла следить за подрывником машины ДПС по камерам

Сотрудники СБУ могли использовать камеры видеонаблюдения для отслеживания действий подрывника автомобиля ДПС в Москве, заявил NEWS.ru эксперт-криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, устроившего взрыв человека могли убедить, что он оказывает содействие патрулю.

Подрывника могли вести украинские кураторы по камере, которая была установлена в самодельном взрывном устройстве. Когда координатор увидел, что сообщник подошел в непосредственной близости и общается с сотрудником ДПС, он привел в действие взрывное устройство путем дистанционного управления или, скорее всего, по телефону. Человек даже сам не знает, что у него в сумке. Как правило, они берут посылки в каких-то тайниках, о которых сообщают кураторы, — сказал Игнатов.

Он подчеркнул, что злоумышленники могли изначально позвонить жертве, обманом выманить деньги. Затем, по мнению криминалиста, с человеком наверняка связались фальшивые представители российских спецслужб, которые предложили ему участвовать в спецоперации или передать посылку сотрудникам ДПС, взамен пообещав вернуть похищенные деньги.

Украинским террористам не важна личность сотрудников ДПС. Им нужно создать обстановку нервозности, хаоса, запугать людей. Для реализации своих планов они ищут легко поддающихся чужим словам людей. Я думаю, что и в данном случае преступником был простой гражданин, действующий под влиянием мошенников. Это не тот террорист-смертник, кто заранее знает, что идет на смерть. Вполне вероятно, что в данной истории человек шел к машине сотрудников ДПС, думая, что помогает им, — добавил Игнатов.

Он заключил, что при общении с незнакомцами необходимо сохранять бдительность и не поддаваться на провокации. По словам эксперта, российские спецслужбы никогда не обратятся к обычным людям с просьбой участвовать в их операциях.

Ранее сообщалось, что московские следователи установили личность человека, устроившего взрыв у автомобиля ДПС рядом с Савеловским вокзалом. По информации СК РФ и ГУ МВД по Москве, преступник погиб на месте от детонации неустановленного устройства.