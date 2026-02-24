Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 11:21

«Вели по камерам»: криминалист о подрыве машины сотрудников ДПС в Москве

Криминалист Игнатов: СБУ могла следить за подрывником машины ДПС по камерам

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники СБУ могли использовать камеры видеонаблюдения для отслеживания действий подрывника автомобиля ДПС в Москве, заявил NEWS.ru эксперт-криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, устроившего взрыв человека могли убедить, что он оказывает содействие патрулю.

Подрывника могли вести украинские кураторы по камере, которая была установлена в самодельном взрывном устройстве. Когда координатор увидел, что сообщник подошел в непосредственной близости и общается с сотрудником ДПС, он привел в действие взрывное устройство путем дистанционного управления или, скорее всего, по телефону. Человек даже сам не знает, что у него в сумке. Как правило, они берут посылки в каких-то тайниках, о которых сообщают кураторы, — сказал Игнатов.

Он подчеркнул, что злоумышленники могли изначально позвонить жертве, обманом выманить деньги. Затем, по мнению криминалиста, с человеком наверняка связались фальшивые представители российских спецслужб, которые предложили ему участвовать в спецоперации или передать посылку сотрудникам ДПС, взамен пообещав вернуть похищенные деньги.

Украинским террористам не важна личность сотрудников ДПС. Им нужно создать обстановку нервозности, хаоса, запугать людей. Для реализации своих планов они ищут легко поддающихся чужим словам людей. Я думаю, что и в данном случае преступником был простой гражданин, действующий под влиянием мошенников. Это не тот террорист-смертник, кто заранее знает, что идет на смерть. Вполне вероятно, что в данной истории человек шел к машине сотрудников ДПС, думая, что помогает им, — добавил Игнатов.

Он заключил, что при общении с незнакомцами необходимо сохранять бдительность и не поддаваться на провокации. По словам эксперта, российские спецслужбы никогда не обратятся к обычным людям с просьбой участвовать в их операциях.

Ранее сообщалось, что московские следователи установили личность человека, устроившего взрыв у автомобиля ДПС рядом с Савеловским вокзалом. По информации СК РФ и ГУ МВД по Москве, преступник погиб на месте от детонации неустановленного устройства.

ДПС
Москва
СБУ
взрывы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, могут ли признать Telegram экстремистским
«Это сложно»: Дмитриенко признался, почему скрывал роман с Пересильд
Тело погибшего на Кипре экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера кремировали
«Открылись глаза»: в Кремле раскрыли, что почерпнула для себя РФ в ходе СВО
Песков назвал вопиющей идею Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 февраля: где сбои в РФ
Кремль оставил интригу вокруг ядерных договоренностей России и США
В Кузбассе закроют ликеро-водочный завод
Песков ответил на вопрос о сотрудничестве Telegram с властями России
«Феноменальная консолидация»: Песков об изменениях в России с 2022 года
В Кремле ответили на сообщения о ядерной бомбе для Украины
Песков раскрыл, жива ли надежда на мир по Украине
«Это главное»: Песков назвал приоритетную цель СВО
Задавил повара и зарубил отца: что известно об алтайском Вагнере с топором
В Кремле ответили на вопрос о возможной передаче Киеву ядерной бомбы
Экономист рассказал, как получить единое пособие на ребенка
Психолог раскрыла, как вовремя распознать нарцисса в отношениях
Российская светская львица может умереть на Бали из-за лихорадки денге
Бойцы отряды БАРС купят боевых роботов на деньги датской компании
Япония разместит свое оружие недалеко от Тайваня
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.