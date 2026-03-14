Пьяный подросток в российском регионе почувствовал себя героем GTA Пьяный 17-летний подросток устроил гонку с полицейскими в Благовещенске

В Благовещенске сотрудники ГАИ устроили погоню за пьяным 17-летним подростком, сообщили в ведомстве. Его удалось задержать. Юноша не остановился по первому требованию.

Однако далеко на своем Chevrolet Niva он уехать не смог. По данным правоохранителей. На место прибыли родители, при которых подросток вышел из машины. На нарушителя составили административный протокол, а информацию о его поведении передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее в Петербурге полицейские выстрелили по колесам каршерингового автомобиля, чтобы остановить пьяного водителя. Мужчину пытались остановить для проверки документов, но он проигнорировал требования об остановке. После погони сотрудники правоохранительных органов смогли задержать нарушителя. Проверка показала, что водитель лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

До этого в Ленинградской области задержали наркоторговца, который сбил полицейского при попытке скрыться. Подозрительный BMW заметили на 596-м километре трассы Москва — Санкт-Петербург. Во время погони злоумышленник выбросил из окна сверток, который позже нашли полицейские. В нем обнаружили 40 доз синтетических наркотиков. Задержанному предъявлены обвинения по статье 228.1 УК РФ, и он сейчас находится под стражей.