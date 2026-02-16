Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 10:22

Наркодилер на BMW прокатил на капоте полицейского

В Ленобласти водитель BMW сбил полицейского и выбросил наркотики в окно

В Ленинградской области задержали наркоторговца, сбившего полицейского при попытке скрыться, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Подозрительный автомобиль BMW заметили на 596-м километре магистрали, соединяющей Москву и Санкт-Петербург.

Водитель заметно нервничал. Внезапно он резко нажал на педаль акселератора, и машина начала движение, сбив инспектора, — рассказала она.

Во время погони злоумышленник выбросил из окна сверток, который впоследствии был обнаружен полицией. При досмотре в нем нашли 40 доз синтетических наркотиков. Задержанному предъявлены обвинения по статье 228.1 УК РФ, в настоящее время он находится под стражей.

До этого в Петергофе сотрудники полиции задержали двоих местных жителей, у которых обнаружили 21 куст конопли и почти 7 кг марихуаны. Помимо этого, у них нашли оборудование для выращивания и упаковки наркотического вещества.

Ранее дагестанские таможенники обнаружили более 122 кг марихуаны в грузовике, следовавшем в Россию из страны Ближнего Востока. Ориентировочная стоимость изъятой партии превышает 200 млн рублей.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

