Полиция Петербурга пыталась остановить водителя, стреляя по колесам

Полицейским в Петербурге пришлось стрелять по колесам каршеринга, чтобы остановить нетрезвого водителя, сообщает Neva.today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Водителя пытались остановить для проверки документов.

В ведомстве рассказали, что нарушитель проигнорировал просьбу об остановке. Сотрудники правоохранительных органов в результате погони смогли задержать мужчину.

Дальнейшая проверка показала, что водитель был лишен прав за езду в нетрезвом виде. На него составили несколько административных дел.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в результате полицейской погони погиб 17-летний подросток. За рулем автомобиля Toyota Vista находился его 18-летний приятель, не имевший водительских прав.