Комиссия при президенте займется развитием ИИ в России

Президент РФ Владимир Путин поручил образовать комиссию по вопросам развития технологий ИИ, следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Инициатива направлена на повышение эффективности государственной политики в области внедрения нейросетей в разных отраслях.
Постановляю образовать комиссию при президенте Российской Федерации по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, — говорится в документе.
Ранее Путин поручил правительству России интегрировать компетенции в сфере искусственного интеллекта в действующие образовательные и профессиональные стандарты. Согласно тексту документа, корректировке подлежат федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, а также профессиональные стандарты.
До этого председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что стремительное развитие ИИ неизбежно приведет к исчезновению целого ряда профессий. При этом он уточнил, что не видит в этом ничего негативного. По его мнению, на смену устаревшим специальностям придут новые.