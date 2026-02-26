Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 15:48

Комиссия при президенте займется развитием ИИ в России

Путин поручил создать комиссию при президенте по вопросам развития ИИ

Президент РФ Владимир Путин поручил образовать комиссию по вопросам развития технологий ИИ, следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Инициатива направлена на повышение эффективности государственной политики в области внедрения нейросетей в разных отраслях.

Постановляю образовать комиссию при президенте Российской Федерации по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, — говорится в документе.

Ранее Путин поручил правительству России интегрировать компетенции в сфере искусственного интеллекта в действующие образовательные и профессиональные стандарты. Согласно тексту документа, корректировке подлежат федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, а также профессиональные стандарты.

До этого председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что стремительное развитие ИИ неизбежно приведет к исчезновению целого ряда профессий. При этом он уточнил, что не видит в этом ничего негативного. По его мнению, на смену устаревшим специальностям придут новые.

