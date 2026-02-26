Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 16:57

В МИД России рассказали о чудовищных преступлениях Киева против стариков

Захарова: преступления Киева против пожилых людей стали системными

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Преступления Киева против простых людей носят системный характер, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на презентации доклада Международного общественного трибунала. Дипломат также отметила, что убийства женщин, детей и стариков стали для Украины обыденным способом давления на Россию.

Каждый пожилой человек, которого удалось спасти, это свидетель правды, которую мы обязаны донести до всего мира. И в том числе для будущих поколений правды о природе неонацистского бандеровского режима в Киеве, который является прямым продолжателем дел своих идеологических кумиров, карателей и убийц, — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что чем хуже дела у Киева на поле боя, тем массовее становятся удары по мирным жителям. Она также сравнила ситуацию с обнародованными файлами осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, отметив, что Запад, как и в том случае, предпочитает отворачиваться от правды. Собранные свидетельства лягут в основу доказательной базы для российских и международных разбирательств.

Ранее Захарова предупредила, что размещение британских войск на Украине спровоцирует эскалацию и сделает их законной целью для российской армии. Она опровергла заявление министра обороны Великобритании о том, что такой шаг приблизит мир, назвав его ошибочным.

