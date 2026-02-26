Захарова объяснила, чем опасно развертывание британской армии на Украине Захарова: появление армии Британии на Украине повысит риск масштабного конфликта

Риски масштабного военного конфликта между Россией и странами Запада увеличатся, если Великобритания решит развернуть свои войска на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что иностранный военный контингент станет законной целью для армии России.

Захарова подчеркнула, что министр обороны Великобритании Джон Хили ошибается, когда полагает, что развертывание войск Соединенного Королевства принесет мир. По ее словам, это лишь увеличивает риск военного столкновения с участием большего количества государств.