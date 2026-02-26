Зимняя Олимпиада — 2026
Захарова объяснила, чем опасно развертывание британской армии на Украине

Захарова: появление армии Британии на Украине повысит риск масштабного конфликта

Риски масштабного военного конфликта между Россией и странами Запада увеличатся, если Великобритания решит развернуть свои войска на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что иностранный военный контингент станет законной целью для армии России.

Захарова подчеркнула, что министр обороны Великобритании Джон Хили ошибается, когда полагает, что развертывание войск Соединенного Королевства принесет мир. По ее словам, это лишь увеличивает риск военного столкновения с участием большего количества государств.

Вопреки заблуждению Хили, развертывание британских войск на Украине будет означать не окончание войны, а затягивание конфликта и увеличение рисков масштабного военного столкновения, — заявила она.

