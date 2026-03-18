Разобрала и уничтожила: семья Тиммы вытащила «скелеты из шкафа» Седоковой

Стала известна дата нового судебного заседания по делу о наследстве Яниса Тиммы — 19 марта. На прежнее слушание ответчик по делу — вдова баскетболиста певица Анна Седокова — не пришла, рассказала NEWS.ru адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова. Что, по мнению адвоката, недоговаривает Анна, как сейчас себя чувствуют родители покойного Яниса и на что надеются, выбрав суд как поле битвы, — в материале NEWS.ru.

Зачем Седокова пишет мужу экс-жены Тиммы

— На прошлое судебное заседание Анна не пришла — прислала адвоката.

— Я была уверена, что она не придет: выбрала стратегию прятаться. Не знаю, страх это или стратегическая позиция. Наверное, все-таки страх. Накануне заседания начала зачем-то писать мужу Саны Оши (первой жены Яниса и матери его единственного сына. — NEWS.ru) — мол, «вы все хотите моих денег». Также добавила: мол, все, что у меня есть и было, «заработала сама тяжелым трудом».

Хочется спросить: а сколько зарабатывает Седокова, если, как уверяет, сама смогла купить пять квартир в Москве? О том, чтобы собирала стадионные концерты с миллионными гонорарами, я что-то не слышала. Либо у нее иной вид заработка, с которого платит официальные налоги? А мы возьмем, да и проверим.

— Почему некоторые слова Анны расходятся с позицией ее же собственного адвоката?

— Слова действительно расходятся. Седокова, к примеру, писала в соцсетях о том, что ее брак с Янисом якобы был фактически прекращен в 2023 году. Ее адвокат на суде, наоборот, заявила о совместном проживании Анны и Яниса до последнего дня его жизни.

Или, например, на вопрос об одной из квартир в элитном жилом комплексе адвокат Анны сообщила в суде, что это «Янис подарил Анне». Седокова в соцсетях пишет, что «ничего не дарил, заработала сама». Как-то между собою у них с адвокатом не согласовано, почему — не понимаю.

Анна Седокова и Янис Тимма Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как Тимма изменился после встречи с Седоковой

— Знаю, что вы общаетесь с некоторыми знакомыми из прошлого Анны. Что они рассказывают о ней?

— Немало интересного. Например, Анна ранее рассказывала в своих интервью о своем якобы голодном детстве, о папе, который ее будто бы бросил. Она ведь, похоже, лгала.

Да, отец развелся с ее матерью. Но до конца своих дней помогал. Он был директором крупного коммерческого телевизионного канала на Украине. Вероятнее всего, благодаря ему Анна попала в институт и на телевидение — но даже при этом продолжала его хейтить. Когда он умер, его вторая семья на несколько часов остановила похороны, ждали Анечку. Я разговаривала со вдовой [отца Седоковой]. Она сказала: «Мы ждали, на четыре часа задержали похороны. Аня не приехала».

— Вы говорили, что общаетесь также со вдовой первого мужа Анны — белорусского футболиста Валентина Белькевича. Что она сообщает?

— Олеся Белькевич была ведь замужем за Валентином до его встречи с Седоковой. Он от нее к Анне ушел! При этом, по словам Олеси, постоянно возвращался, плакал и говорил, мол, не могу понять, что со мной происходит — зависимость какая-то нездоровая [от отношений с Седоковой]. В итоге он собрался с силами и ушел от Анны, вернулся к Олесе. Потом заболел и в итоге умер.

Вдова считает, что Анна его приворожила, или, как говорят на Украине, «присушила», многие там увлекаются заговорами-приворотами. Янис тоже очень изменился с Седоковой. Но мы же понимаем, что психологическое воздействие без всякого приворота работает.

— Есть что-то общее в мужьях Анны?

— Они все — мужчины с деньгами. Белькевич был богат, Тимма тоже. У нее не было ни одного бедного мужа. Максим Чернявский (бизнесмен из США, второй муж Анны и отец ее младшей дочери Моники. — NEWS.ru) — тоже богатенький. Но у Макса бабушка со стальным характером, не позволила Седоковой манипулировать. С нею мы тоже общались. Она кстати, считает, что отцом младшего ребенка Анны может являться футболист Александр Кокорин. Адвокат, которая сейчас представляет интересы Седоковой, раньше защищала в судах Кокорина.

Бабушка Чернявского говорит, мол, посмотрите на сына Анны и на Кокорина, сравните — все вопросы у вас отпадут.

Дочь Седоковой Моника живет с отцом в Америке. Анна ее в последний раз видела в 2024 году. А дочь от Белькевича, совершеннолетняя Алина, сейчас судится в Киеве со вдовой отца за его наследство. Притом что после его смерти в 2014 году она получила свою часть, но сочла, что должна иметь больше.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как себя чувствуют родители Тиммы

— Каким, по вашему мнению, был Тимма?

— Добрый, доверчивый маменькин сынок, вырос в благостной обстановке любви и ласки. Вдруг — взрослая женщина взяла его в оборот.

С ее подачи он продал квартиру в Латвии, обе машины и поехал в Америку. Там заключили брачный договор, который, как сейчас выясняется, вообще не имеет никакой силы. Но Анна, по моему мнению (его разделяют и родители Тиммы), сумела убедить наивного Яниса, что все имущество, которое они купили в Москве на его деньги, — пять квартир, на минуточку, — теперь принадлежит ей. После этого она его стала «сливать» из своей жизни. Больше не нужен. Это же глупость несусветная.

— В каком смысле?

— Она могла воодушевлять Яниса на спортивные результаты во имя себя: чтобы он зарабатывал. Но вместо этого она его разобрала на части, как конструктор.

Когда заявляет, что «любила его», — считаю, это тоже ложь. Женщина, которая любит, не отправляет тело своего мужика на родину в пакете для мусора. А тело Тиммы отправилось в последний путь именно в таком виде, Анна не удосужилась даже привезти его вещи в морг. Зато звонила его матери и спрашивала, куда делись его дорогие ювелирные украшения, которые никак не могла найти.

— Вы говорили, что для вас принципиально довести эту ситуацию до приговора. Почему?

— Это действительно для меня дело чести — привлечь к ответу Анну, которая столько времени танцует на костях. Кроме того, я считаю, эта история должна стать показательной для других такого рода барышень. Должно быть назидание всем пластмассовым королевам, для которых мужчины — это питательная среда обитания. Нельзя человека использовать. Нельзя строить свою жизнь за счет того, что ты уничтожаешь живое вокруг себя.

А у нас сотни и десятки тысяч таких девушек — ищут богатых «папиков» или просто обеспеченных пацанов. Это стиль жизни потребления. Но любительницы такого рода «легкой наживы» обычно плохо заканчивают.

— Как чувствуют себя родители Яниса?

— Мама каждый день на могиле сына тихо-скорбно молится. Вместе с отцом Яниса они говорят, что верят: Седокова понесет наказание по справедливости.

Сама Анна Седокова отказалась комментировать и судебный процесс, и слова адвоката Маргариты Гавриловой.

