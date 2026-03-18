18 марта 2026 в 17:45

Адвокат семьи Тиммы узнала шокирующую информацию о прошлом Седоковой

Адвокат Гаврилова заявила, что отец Седоковой всегда поддерживал ее и любил

Певица Анна Седокова Певица Анна Седокова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Отец Анны Седоковой не бросал ее, а помогал и поддерживал до самых последних своих дней, рассказала NEWS.ru адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова. По ее словам, Анна в своих интервью якобы говорила неправду о родителе, будто бы он бросил ее и мать и не оказывал никакой помощи.

Седокова рассказывала в своих интервью, что отец ушел от ее матери и не помогал. Это неправда. Да, отец развелся с ее матерью. Но до конца своих дней помогал. Он был директором крупного коммерческого телевизионного канала на Украине. Вероятнее всего, благодаря ему Анна попала в институт и на телевидение — даже при этом продолжала его хейтить, — полагает Гаврилова.

Адвокат добавила, что общается с вдовой отца Седоковой. Та пожаловалась, якобы Анна не появилась даже на похоронах отца, хотя ее ждали более четырех часов.

Когда он умер, его вторая семья на несколько часов остановила похороны, ждали Анечку. Я разговаривала с вдовой [отца Седоковой]. Она сказала: «Мы ждали, на четыре часа задержали похороны. Аня не приехала», — отметила юрист.

Гаврилова добавила, что похороны своего бывшего мужа Седокова также проигнорировала.

Ранее адвокат семьи Тиммы задалась вопросом о том, действительно ли Анна Седокова является востребованной певицей и зарабатывает высокие гонорары на своих концертах. Она выразила сомнение в том, что Седокова сама заработала деньги на приобретение пяти квартир в Москве, которые купила в браке с Тиммой.

Адвокат также предположила, что Седокова могла родить своего сына от известного футболиста Александра Кокорина. Гаврилова добавила, что в этом убеждена бабушка одного из предыдущих супругов Анны — бизнесмена Максима Чернявского.

Виктория Катаева
В. Катаева
