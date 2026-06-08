Новак потребовал выработать шаги для снабжения страны бензином Новак поручил задействовать все инструменты для обеспечения РФ топливом

Вице‑премьер РФ Александр Новак отметил необходимость конкретных шагов для оперативного мониторинга процессов в ТЭК и надежного снабжения нефтепродуктами, говорится в сообщении кабмина РФ после совещания по рынку топлива. Кроме того, Минэнерго в ходе совещания представило меры поддержки, направленные на поддержание баланса на внутреннем рынке топлива.

Отдельное внимание было уделено обеспечению бесперебойного снабжения потребителей нефтепродуктами, своевременному реагированию на изменения рыночных обстоятельств, а также вопросам логистики, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство топлива и энергетики Крыма опубликовало на своем сайте интерактивную карту наличия бензина на автозаправках региона. С ее помощью жители могут узнать, на каких АЗС есть топливо. Аксенов добавил, что карта охватывает все муниципалитеты.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что топливо для города закуплено в достаточном количестве и власти планируют наращивать поставки. Согласно данным, которые привели чиновники в ходе аппаратного совещания, в Севастополе запас топлива для обеспечения городских нужд сформирован на 1,5 месяца.