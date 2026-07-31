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31 июля 2026 в 06:30

РЖД осенью изменит правила перевозок пассажиров и багажа

РЖД с 1 сентября будет продавать билеты на поезд с указанием номера телефона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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С 1 сентября в России вступают в силу измененные правила перевозок в поездах, сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минтранса. Данный документ предусматривает внесение корректировок в утвержденные ранее правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом.

Согласно новым требованиям, при приобретении билета на поезд дальнего следования пассажир обязан указать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Железнодорожный перевозчик при этом должен информировать об отмене рейса, изменении маршрута или замене состава.

Изменения также направлены на улучшение доступности железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Теперь люди на колясках получат возможность приобретать билеты на специально отведенные места в приоритетном порядке, при этом количество таких билетов в открытой продаже будет ограничено.

Маломобильные граждане, которым специальная каталка не потребуется, смогут забронировать места на такие специальные места не ранее чем за десять суток до отправления, что обеспечит их наличие на начальном этапе продаж. Кроме того, вводится правило, согласно которому сопровождающие больше не смогут пользоваться специальными местами без присутствия человека с инвалидностью.

Также отменяется требование о том, что возврат билетов с указанием мест в пригородные поезда можно осуществлять исключительно в кассе. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступят в силу новые нормы режима труда и отдыха водителей. Документ устанавливает, что продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю.

Россия
Минтранс
железнодорожный транспорт
перевозки
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