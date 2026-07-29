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29 июля 2026 в 03:58

Минтранс разрабатывает меры для удешевления поездок с детьми в такси

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минтранс России работает над повышением доступности поездок в такси для семей с детьми, передают РИА Новости. Ведомство разрабатывает дорожную карту.

Изменения предусматривают особенности формирования тарифов на перевозку пассажиров с детьми. Сейчас законопроект проходит согласование с заинтересованными органами власти.

В министерстве напомнили, что с 1 июня 2026 года в Уфе действует пилотный проект, в рамках которого многодетные семьи получают скидку 30% на поездки по детскому тарифу. Проект реализуется совместно с «Яндекс Такси» и министерством семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан. После завершения эксперимента будет рассмотрена возможность распространить эту практику на другие регионы России.

Ранее стало известно о новом ГОСТе, который начал действовать с 1 июля, и касается рекомендаций по оформлению легковых такси. Документ определяет требования к внешнему виду автомобилей и их опознавательным знакам.

До этого депутат Госдумы от фракции КПРФ Георгий Камнев призвал разрешить в России использовать электромобили в сфере таксомоторных перевозок. Он отметил, что такая мера призвана не только обновить парк машин, но и повлиять на топливный рынок в условиях внешнего давления.

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Минтранс разрабатывает меры для удешевления поездок с детьми в такси
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