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29 июля 2026 в 04:10

Итальянские депутаты предложили прекратить военную помощь Киеву

BQ: депутаты Италии внесли резолюцию о прекращении поставок оружия Украине

Италия Италия Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Группа депутатов оппозиционной партии «Национальное будущее» (Futuro Nazionale) внесла в парламент Италии резолюцию о полном прекращении военной помощи Украине, пишет итальянская газета Blitz Quotidiano. Документ предусматривает немедленную приостановку поставок оружия Киеву.

Депутат Эдоардо Зиелло предложил направить высвободившиеся средства на поддержку итальянских семей. Авторы инициативы также подвергли критике санкционную политику Рима в отношении России. По мнению одного из депутатов, действующие ограничения ухудшают экономическую ситуацию в Италии и осложняют жизнь граждан страны.

Ранее вашингтонская администрация уведомила Конгресс США о намерении завершить передачу Киеву ранее утвержденной военной помощи на $400 млн (31 млрд рублей) не ранее 2029 финансового года. Согласно майскому письму Пентагона законодателям, окончательные поставки в рамках этого пакета планируются в период с начала октября 2028 года по конец сентября 2029 года. Указанные сроки означают, что помощь будет полностью освоена уже к самому завершению второго президентского срока Дональда Трампа.

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