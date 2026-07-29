Итальянская мафия проявляет интерес к дронам, поставляемым Украине, и может попытаться приобрести их на черном рынке, сообщил агентству ANSA главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия. По его словам, правоохранительные органы уже выявили оружие, которое попало на территорию Италии через Балканы.

Де Лучия заявил, что у мафиозных структур растет интерес к более современным видам вооружения. Он подчеркнул, что от этого оружия у них нет возможности защититься.

Ранее стало известно, что страны НАТО реализуют как минимум 24 новых проекта по производству взрывчатых веществ и ракетного топлива. Новые мощности создаются в США, Германии, Канаде, Франции, Великобритании и ряде других стран Альянса. Три предприятия расположены в Арканзасе, два — в Германии, еще по одному — в Канаде, Франции, Великобритании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Польше, Румынии и Греции. Сейчас в США работает только одна фабрика по выпуску ракетного топлива. Тогда представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что США, Германия и Великобритания дестабилизируют международный режим ядерного нераспространения.