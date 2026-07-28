НАТО бросилась наращивать производство взрывчатки после 40-летнего перерыва

Страны НАТО реализуют как минимум 24 новых проекта по производству взрывчатых веществ и ракетного топлива, пишет The Wall Street Journal. Новые мощности создаются в США, Германии, Канаде, Франции, Великобритании и ряде других стран Альянса.

Три предприятия расположены в Арканзасе, два — в Германии, еще по одному — в Канаде, Франции, Великобритании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Польше, Румынии и Греции. Сейчас в США работает только одна фабрика по выпуску ракетного топлива.

В 2026 году американская частная оборонная компания Regulus Global, которая производит и поставляет военную продукцию, оружие, боеприпасы, планирует возобновить в США производство трехосновного ракетного топлива, прекращенное в 1986 году. Кроме того, в стране намерены открыть производство тротила, который сейчас Вашингтон импортирует, прежде всего из Польши.

По данным газеты, западные страны наращивают мощности на фоне изменения подхода к вооружениям. Вместо упора только на дорогостоящие высокоточные боеприпасы растет потребность в артиллерийских снарядах, ударных беспилотниках и ракетах, для которых необходимы другие производственные цепочки.

Ранее представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что США, Германия и Великобритания дестабилизируют международный режим ядерного нераспространения. Дипломат отметил, что в настоящее время международный режим нераспространения ядерного оружия подвергается серьезным испытаниям на прочность из-за стремления Альянса обеспечить себе военное превосходство в ущерб безопасности других стран.