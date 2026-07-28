Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 16:20

НАТО бросилась наращивать производство взрывчатки после 40-летнего перерыва

НАТО запускает 24 новых проекта по производству взрывчатки и ракетного топлива

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Страны НАТО реализуют как минимум 24 новых проекта по производству взрывчатых веществ и ракетного топлива, пишет The Wall Street Journal. Новые мощности создаются в США, Германии, Канаде, Франции, Великобритании и ряде других стран Альянса.

Три предприятия расположены в Арканзасе, два — в Германии, еще по одному — в Канаде, Франции, Великобритании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Польше, Румынии и Греции. Сейчас в США работает только одна фабрика по выпуску ракетного топлива.

В 2026 году американская частная оборонная компания Regulus Global, которая производит и поставляет военную продукцию, оружие, боеприпасы, планирует возобновить в США производство трехосновного ракетного топлива, прекращенное в 1986 году. Кроме того, в стране намерены открыть производство тротила, который сейчас Вашингтон импортирует, прежде всего из Польши.

По данным газеты, западные страны наращивают мощности на фоне изменения подхода к вооружениям. Вместо упора только на дорогостоящие высокоточные боеприпасы растет потребность в артиллерийских снарядах, ударных беспилотниках и ракетах, для которых необходимы другие производственные цепочки.

Ранее представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что США, Германия и Великобритания дестабилизируют международный режим ядерного нераспространения. Дипломат отметил, что в настоящее время международный режим нераспространения ядерного оружия подвергается серьезным испытаниям на прочность из-за стремления Альянса обеспечить себе военное превосходство в ущерб безопасности других стран.

Мир
США
НАТО
взрывчатки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирный житель погиб под Белгородом при атаке дрона на коммерческий объект
На курортах России все чаще покупают самое компактное жилье
Путин назначил нового посла в одной стране
Пассажирам МЦД-3 начали раздавать питьевую воду на фоне жары
Насиловал племянницу? В деле маньяка Мехнина появились новые эпизоды
Представителям одной профессии могут дать надбавку к пенсии
Суд отправил пензенца в колонию за попытку перейти на сторону ВСУ
TikTok оштрафовали в России из-за несоблюдения предписания РКН
Зацепер-школьник попал под колеса автобуса в Петербурге
Экс-подполковник СБУ рассказал, как Зеленский запятнал репутацию Буданова
В российском регионе объявили о снятии ограничений на АЗС
Историк ответил, сможет ли Зеленский добиться поддержки Трампа
Четыре российских актера попали в базу скандального украинского сайта
Гинеколог напомнила об опасности отдыха в мокром купальнике
Подмосковье первым ощутило на себе надвигающийся циклон
НАТО бросилась наращивать производство взрывчатки после 40-летнего перерыва
Суд вынес приговор издевавшимся над пенсионеркой подросткам
Чемпиона России по марафону сбила машина
Юрист ответил, станет ли использование дипфейка отягчающим обстоятельством
Стало известно, что грозит избившим ученого РАН Зезина после его смерти
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.