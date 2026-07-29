США хотят отключать ИИ по всему миру: Россия уже готова ответить

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий использование искусственного интеллекта в стране. В США тем временем готовится к рассмотрению другой документ, связанный с ИИ: он может наделить Вашингтон правом «выключать» любую нейросеть, которую американские власти сочтут опасной. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: таким образом Штаты хотят легализовать кибератаки по всему миру. Зачем американцам цифровой тоталитаризм и как РФ будет защищаться от угроз — в материале NEWS.ru.

Как Россия будет регулировать ИИ

Владимир Путин 26 июля подписал закон, регулирующий разработку, внедрение и применение систем искусственного интеллекта в России. Под его действие подпадают программы, которые содержат не менее 1 млрд параметров и могут выполнять задачи на уровне, сопоставимом с человеком или превосходящем его.

Инициатива вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей: первые должны разрабатываться российскими компаниями на всех стадиях жизненного цикла, вторые могут использовать зарубежные компоненты и открытые решения. Среди основных принципов регулирования в сфере ИИ — технологическая независимость, учет и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также безопасность.

Депутат Госдумы Сергей Чижов в беседе с NEWS.ru отметил, что закрепление моделей разработки ИИ имеет для нашей страны принципиальное значение.

«Суверенная модель должна быть полностью разработана российским юридическим лицом и работать на отечественной инфраструктуре. Национальная модель также создается российским разработчиком, однако допускает использование компонентов с открытым исходным кодом — то есть программных решений, которые находятся в свободном доступе и могут использоваться и дорабатываться разработчиками по всему миру», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, отныне правительство сможет определять, в каких критически важных сферах — например, в государственных информационных системах — следует использовать именно российские цифровые решения.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский в беседе с NEWS.ru отметил, что принятие закона — часть комплексного подхода государства к регулированию использования ИИ в РФ.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Президент не первый год говорит, что нужно регулировать цифровую сферу, но делать это грамотно. Не через запреты и ограничения, а через формирование четких и прозрачных законодательных норм. Первым шагом было введение так называемых отраслевых ГОСТов для работы ИИ, которые определяют в каком формате и какие нейросети полезны для той или иной сферы российской науки, медицины, экономики и промышленности. Нынешний закон регулирует сферу национальной безопасности, поскольку ИИ не в тех руках может стать и мощнейшим оружием, и фактором нестабильности», — подчеркнул политолог.

Как США хотят взять ИИ под контроль

Законодательное регулирование ИИ становится актуальной задачей не только для России. Члены Конгресса США от Республиканской и Демократической партий Натаниэль Моран и Тед Лью на прошлой неделе представили законопроект, согласно которому Вашингтон может получить право на принудительное отключение любой нейросети, если она «угрожает жизни людей или экономике».

Инициатива появилась на фоне недавней попытки взлома платформы Hugging Face, которая специализируется на обучении моделей искусственного интеллекта. Атаку на ресурс осуществлял ИИ-агент, действовавший с «машинной скоростью». Позже оказалось, что к случившемуся причастна одна из моделей ChatGPT, вышедшая из-под контроля.

А спустя несколько дней после атаки миллиардер Илон Маск заявил, что ИИ может превзойти совокупный интеллект человечества уже через пять лет. По его словам, это приведет к наступлению «эры невероятного процветания», хотя и поставит под вопрос способность человечества контролировать нейросети. Несмотря на это, считает Маск, человечеству не нужно «нажимать кнопку стоп» в развитии искусственного интеллекта.

Однако именно это сегодня и хотят сделать власти США, выразил мнение в беседе с NEWS.ru историк спецслужб, редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов.

Илон Маск Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

«Главная причина ввода новых ограничительных мер в США кроется в том, что американские власти постепенно понимают: они не монополисты в вопросах создания и внедрения искусственного интеллекта. Просто отключить они могут только свои системы, но собственными разработками обладают также Китай и Россия. Не исключено, что и Европа, и богатые страны глобального Юга тоже способны их создать. Очень похоже, что внесенный в Конгресс законопроект должен дать оправдание возможным кибератакам США на чужую информационную инфраструктуру», — предположил аналитик.

Мзареулов сравнил инициативу конгрессменов с «фиговым листком», призванным прикрыть и легализовать атаки Агентства национальной безопасности США или ЦРУ на те ИИ-модели, которые Вашингтон решит счесть «опасными».

«Но в данном случае опасность может трактоваться очень широко. Например, если Россия или Китай создадут такие системы, которые по всем параметрам вытеснят американские с рынка. Так что исходить надо из того, что атаки будут, а их объектом с большой долей вероятности станет именно Россия. Эта ситуация будет больше похода не на „цифровой тоталитаризм“, а на качественно новую гонку вооружений и „холодную цифровую войну“ со своими „горячими конфликтами“, только уже в цифровой плоскости», — считает эксперт.

Как Россия защитится от угроз

Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что Россия давно и планомерно работает над укреплением безопасности в сфере ИИ. По словам Громского, работа ведется по двум основным направлениям.

«Первый — это защита человека от действий ИИ. Нейросети часто врут, искажают информацию, доводят до сумасшествия или выдают рецепты оружия массового поражения, как это недавно случилось с ChatGPT. Эта проблема решается человеческим контролем, регулированием, государственными стандартами, которые введены в России. Второй сегмент — желание отдельных людей, организаций или даже государств использовать ИИ во вредоносных целях. И вот на этот случай теперь в России есть закон, который фактически „национализирует“ ИИ, делает его суверенным и куда более безопасным», — объяснил специалист.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Политолог, историк-источниковед Юрий Якорь заявил, что одним из эффективных механизмов защиты российской цифровой сферы и гарантом безопасности российского ИИ стали, как это ни парадоксально, западные санкции и запреты.

«Мы занимались своим цифровым суверенитетом, понимая, что те данные, которые мы скармливаем ИИ, можно использовать против России. И нам в целом даже повезло, что именно Запад официально запрещает россиянам работать со многими их нейросетями. Так они получают от нас меньше информации. А как показала атака на Hugging Face, закон о том, какая информация должна идти нашим отечественным системам и как она должна охраняться — максимально своевременный и актуальный», — сказал политолог в разговоре с NEWS.ru.

При этом просто нажать на кнопку и выключить ИИ уже невозможно, уверен он.

«На сегодняшний день нейросети настолько плотно вошли в нашу жизнь, что без них уже трудно себе представить и работу, и досуг. „Выключить“ нейросети — это, наверное, как выключить весь интернет, сотовую связь и мобильные телефоны. Очень болезненно и не очень реалистично. Поэтому единенные меры контроля и безопасности здесь — это четкое регулирование, национализация и суверенитет цифровых разработок. Ну, и постоянное повышение уровня кибербезопасности на всех этапах», — подытожил Якорь.

Читайте также:

Атаки хакеров на компании России: кто за этим стоит, что еще могут взломать

Откуда не ждали: как уход IT-компаний помогает «суверенному Интернету»

Диктатура ИИ, бессмертие, рабство. США идут к технофашизму