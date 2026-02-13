Диктатура ИИ, бессмертие, рабство. США идут к технофашизму

В первой половине ХХ века небольшая группа энтузиастов из США предложила идею создания Техната — супергосударства, которое включало бы всю Северную Америку и часть Южной, Гренландию и Карибские острова, а управлялось бы кастой менеджеров-технарей. Постепенно этот проект «маргинализировался», но теперь получил второе дыхание на Западе — именно его пытаются реализовать Дональд Трамп и бизнесмены Силиконовой долины. Что они задумали — в материале NEWS.ru.

Что такое Технат

Концепция Техната была изложена в американском журнале Technocrat в 1937 году и вкратце звучала так: «Территория США должна быть расширена, чтобы ее можно было надлежащим образом защищать. Должен быть создан союз наций Северной и Центральной Америки, Карибского бассейна, куда войдет и северная оконечность Южной Америки. Природные ресурсы и естественные границы должны сделать это государство самодостаточной географической единицей».

Сегодня эта идея больше напоминает одно из выступлений американского лидера Дональда Трампа: сходства добавляет тот факт, что состав изоляционистского государства удивительным образом совпадает со списком территорий, которые республиканец хочет взять под свой контроль.

Еще один важный нюанс — ключевыми элементами экономического развития утопии должны были стать энергия и энергетика, технический прогресс и тотальный контроль, который обеспечил бы доминирование Америки и ее управленцев во всем мире.

Политолог Юрий Шевцов, исследующий проблемы искусственного интеллекта, в беседе с NEWS.ru отметил, что Штатам уже удалось добиться определенных результатов в этом вопросе.

«США сейчас выходят на „точку невозврата“. Их возможности в области ИИ и внедряемые военные космические системы в ближайшие годы дадут подавляющее преимущество над всеми возможными противниками. Это и космические базы данных на космической же энергетике, и глобальная система ПРО „Золотой купол“, основанная на ИИ и новых видах оружия. Она позволит сбивать из космоса баллистические ракеты в течение секунд после старта и вообще поражать любые объекты на земле, не применяя при этом ядерное оружие», — пояснил он.

Кто помогает Трампу

Первоначальная задумка предполагала, что Технат стал бы обществом без денег и финансовой системы, национальных границ и гражданства, а на смену доллару пришла бы условная единица термодинамического учета энергии — углеродный кредит.

О том, что деньги в будущем могут навсегда исчезнуть, неоднократно заявлял один из самых видных сторонников Трампа Илон Маск. Но что более интересно, основатель SpaceX и Tesla — прямой потомок одного из идеологов Техната Джошуа Холдемана.

Родной дедушка Маска был убежденным антисемитом и антикоммунистом и даже успел посидеть в канадской тюрьме за приверженность выдуманной технократами концепции: в 1940-х в Канаде, где он тогда жил, она была запрещена как фашистская и антигосударственная.

Много лет спустя сын Холдемана Эррол Маск рассказывал о симпатиях отца к нацистской Германии. А после Второй мировой Джошуа эмигрировал в ЮАР, где поддерживал апартеид, считая Южно-Африканскую Республику главным оплотом белой расы.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев в беседе с NEWS.ru назвал Маска и еще одного известного американского предпринимателя Питера Тиля «фронтменами» нынешнего проекта Трампа по строительству Техната.

«Разлетевшиеся по СМИ кадры со знаменитым нацистским приветом от Илона Маска — не случайность и не продукт наркотического угара, а скорее дань семейной традиции», — сказал он.

Шевцов в свою очередь отмечает: к избранной касте управленцев Техната вполне могут присоединиться и другие влиятельные бизнесмены.

«Владельцы, руководство и менеджмент хайтек-компаний понимают, какое оружие в виде потенциального влияния на человека и общество попало к ним в руки. Многие начинают себя воспринимать как элитарную касту, выступать с лекциями и идеями. Все больше сегментов в области национальной безопасности будет передаваться на аутсорсинг напрямую в руки корпораций и их ИИ-возможностей. Появляется что-то вроде новых крестоносцев», — добавил Шевцов.

Зачем Трампу нужны новые территории

Трамп уже открыто заявил свои претензии на Гренландию, устроил переворот в Венесуэле, а также призвал Канаду стать 51-м штатом Америки. По словам Воробьева, у всех этих действий есть обоснование: для построения Техната американским элитам нужны мощные дата-центры, которые невозможно запустить без огромного количества энергии.

«Ее надо получить очень быстро. АЭС так скоро построить невозможно, как и создать инфраструктуру для ввода новых мощностей в сеть. Это все растянется на многие годы. Именно поэтому США снимают экологические ограничения, пытаются перезапустить старые угольные электростанции», — рассказал Воробьев.

По его словам, оперативно получить энергию можно только за счет сжигания угля, газа и мазута, а также при помощи гидроэнергетики.

«Именно поэтому Трамп быстро взял под контроль Венесуэлу: ее нефть — это ключ к доминированию на мировом нефтяном рынке и сверхприбылям для вливания денег в экономику и энергопроекты. Куба тоже обладает приличными запасами на шельфе, Канада — это опять нефтегаз и мощная дешевая гидроэнергетика», — указал эксперт.

В Гренландии же можно развернуть базы по краям американской ойкумены из доктрины Техната, необходимые для изоляции и военного доминирования, подчеркнул собеседник.

Какое общество будет в Технате

Идеологи Техната своеобразно представляли себе устройство их утопического государства. Они рассчитывали, что каждый в нем будет работать, но только с 25 до 45 лет. Ни у кого не будет собственных имен — только порядковые номера. Жизнь людей определят четкие модели поведения: система решит, сколько человеку нужно спать, работать, есть и развлекаться.

В современном мире все это предлагается отдать на откуп ИИ. При этом доступ и степень контроля над такими технологиями определит, кто будет новой «элитой», а кто — ее обслуживающим персоналом.

«Разница может быть шире, чем в Древней Спарте между спартанцами и илотами. Доступ к знаниям, долголетию и потреблению экологически чистых продуктов получат условные верхние 20%. Не исключено, что будет выведен новый биологический подвид человека, сопряженный в том числе с технологиями, — киборг. А остальная часть человечества будет жить в гетто на фастфуде, мало жить, не имея доступа к передовым медицине и образованию, и потреблять симулякры удовольствий из ИИ-помойки», — считает Воробьев.

Сможет ли Трамп построить Технат

Политолог-американист Борис Межуев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что в американском обществе действительно сформировалась категория людей, которые называют себя «техноправыми»: они поставили перед собой задачу выйти за рамки существовавших конвенций — особенно тех, что действуют в Европе, — в отношении развития ИИ. Однако могут ли их устремления быть реализованы на практике — большой вопрос.

«Эксперты по высоким технологиям расходятся во мнениях настолько, что трудно дать сбалансированный ответ: слышны и предельно алармистские версии — мол, это огромная опасность, которая приведет к утрате сдерживающих институтов, — и предельно скептические», — говорит Межуев.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман уверен, что Илона Маска и прочих современных «цифровых богов» ждет разочарование. Он провел параллель с конкистадорами — завоевателями Нового Света. И технократы в этом сравнении проигрывают.

«Долговременное доминирование конкистадоров объяснялось историческими обстоятельствами: между ними и покоренными народами стояли эпохи, которые мешали последним быстро догнать лидеров. Сегодня же и русские, и китайцы доказали способность очень быстро осваивать новые технологии, создавать собственные инновации и в короткие сроки их внедрять», — пояснил собеседник NEWS.ru.

По мнению парламентария, любое технологическое преимущество сегодня весьма условно. Даже если кому-то поначалу удается вырваться вперед, то находятся «подражатели», которые скоро начинают опережать.

«Вспомните недавнюю моду на имитаторы интеллекта: шум вокруг ChatGPT быстро утих, когда оказалось, что китайский DeepSeek дает сопоставимые или лучшие результаты при значительно меньшей стоимости. Как человек, интересующийся военной и военно‑технической историей, отмечу: подражая Западу в 1920–1930‑е, мы фактически сравнялись с ним, а в 1940‑е по многим показателям вышли вперед. Поэтому рассчитывать на многовековой отрыв, как у конкистадоров, нельзя. Максимум — считаные месяцы, может быть, год‑два технологического преимущества», — говорит Вассерман.

И хотя, по его словам, попытки США блокировать развитие технологий в других странах, безусловно, будут, в конце концов они ничего не дадут.

