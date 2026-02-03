Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 22:00

Педофилия, коррупция, торговля людьми: вскрыты интересы Эпштейна на Украине

Джеффри Эпштейн в зале суда Джеффри Эпштейн в зале суда Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Очередная партия опубликованных документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна вскрыла его возможные связи с Украиной. Президент республики Владимир Зеленский упоминается в этих файлах десятки раз: предполагается, что он мог быть причастен не только к крупным коррупционным схемам, но и к торговле девушками и детьми. Что интересовало Эпштейна на Украине и как политическая верхушка в Киеве на самом деле замешана в его махинациях — в материале NEWS.ru.

Что в новых файлах по делу Эпштейна

Министерство юстиции США рассекретило около 3 млн файлов по делу Эпштейна, включая 2 тысячи видеозаписей и около 180 тысяч изображений. Большинство из них так или иначе связаны с совершением преступлений на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних, а также подробнее раскрывают связи финансиста с представителями политики, бизнеса и искусства.

Так, в новом массиве файлов Эпштейна встречаются имена четы Клинтон, Дональда Трампа, Эммануэля Макрона, бывшего британского принца Эндрю, кронпринцессы Норвегии Метте-Марит и многих других. Более того, покойный ныне финансист упоминал в своих сообщениях и Владимира Зеленского еще на заре его президентской карьеры.

В частности, Эпштейн обсуждал главу Украины вскоре после его избрания с тогдашним главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком. «Ситуация выглядит как хорошая возможность вмешаться. Появились новые неопытные игроки, которым нужно будет руководство», — писал инвестиционный банкир.

В мае 2019 года Эпштейн дал одной из своих девушек задание изучить украинскую повестку, перечислив основные направления «работы»: «Зеленский, коррупция, парламент». «Теперь будет так интересно наблюдать за событиями на Украине: вся политика как комедийное шоу», — ответила собеседница финансиста.

Руководитель отдела Украины в Институте стран СНГ Иван Скориков в беседе с NEWS.ru отметил, что Зеленский мог интересовать Эпштейна по вполне понятной причине.

Билл Клинтон и Джеффри Эпштейн Билл Клинтон и Джеффри Эпштейн Фото: www.capitalpictures.com/Global Look Press

«В 2019 году он пришел к власти как президент-либертарианец. Выходец из шоу-бизнеса, где наркотики и проститутки — часть образа жизни, друг олигарха Игоря Коломойского, будущих видных коррупционеров Тимура Миндича и Сергея Шефира, Зеленский воспринимался Эпштейном как свой — человек, с которым можно „договориться“», — считает эксперт.

Как Зеленский связан с Эпштейном

Еще до прихода Зеленского к власти, в 2012–2019 годах, Эпштейн активно «заказывал» девушек из Одессы, оплачивая им перелеты в Париж. Он также выделил около $130 тысяч на открытие студии пилатеса во Львове — это место должно было стать своеобразным «штабом» для вербовщиков, вовлекавших украинок в проституцию. Однако американского финансиста обманули: некая Ольга Кравчук, которая получила деньги, бежала с ними в Польшу.

Всего имя Зеленского упоминается в переписках Эпштейна порядка 50 раз. Часть сообщений представляет собой пересылку новостных материалов между финансистом и его контактами. Однако есть и более «пикантные» файлы.

Так, в опубликованных Минюстом США документах обнаружилось письмо, отправленное уже после гибели Эпштейна в тюрьме, в 2024 году. Имена отправителя и получателя скрыты, однако автор связывает Зеленского с вывозом женщин и детей с территории Украины. Он просит адресата проверить финансовые операции главы государства.

«Зеленский, в свете обращений о торговле людьми, которая происходит на Украине и которая была организована Жан-Люком Брюнелем, я хочу проверки всех ваших доходов в JP Morgan», — гласит послание.

Брюнель был модельным агентом и одним из фигурантов дела Эпштейна: его обвиняли в изнасилованиях несовершеннолетних и сексуальных домогательствах. Именно он, по мнению автора опубликованного письма, мог играть ключевую роль в схеме вывоза людей с территории Украины. При этом отправитель сообщения интересовался, «собирается ли Зеленский остановить торговлю женщинами и детьми» и почему, по его словам, украинские СМИ не освещают эту тему.

Мог ли Зеленский помогать Эпштейну

Главный редактор портала «Геополотика» Леонид Савин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Украина действительно представляла интерес как для самого Эпштейна, так и для его бизнес-партнеров.

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

«Эпштейну был нужен „живой товар“ — молодые женщины, которыми Украина всегда славилась. Его друзьям же были необходимы украинские недра, пахотные земли и предприятия — желательно по бросовой цене», — заметил собеседник.

Скориков в свою очередь ставит под сомнение прямое участие Зеленского в поставках «живого товара» на Запад. Однако его окружение, на котором «клейма негде ставить», уверен политолог, вполне могло принимать участие в преступных схемах.

В пользу этой теории говорит скандал, который разразился на Украине всего несколько месяцев назад. Летом 2025 года экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что благотворительный фонд Елены Зеленской причастен к торговле детьми на Украине. По его словам, в республике работает много западных организаций, занимающихся вывозом несовершеннолетних, за судьбой которых власти не могут проследить. Часть детей в итоге попадает в распоряжение педофилов, изготовителей порнографии и «черных трансплантологов».

«Зеленский мог быть полезен партнерам Эпштейна — бизнесменам и политикам, принимавшим участие в секс-вечеринках», — подчеркнул Скориков.

