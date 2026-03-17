Одна из стран может отменить визы для российских туристов

«Известия»: Мозамбик планирует полностью отменить визы для граждан России

Российские туристы вскоре смогут посещать Мозамбик без виз, сообщили «Известиям» в посольстве РФ. Сейчас идет процесс согласования двустороннего соглашения о взаимной отмене визовых требований.

Документ уже передан на рассмотрение профильным ведомствам африканской республики. Аналогичные переговоры Россия ведет и с Зимбабве.

В настоящее время ведется процесс согласования соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Мозамбик о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Республики Мозамбик. Документ находится на рассмотрении профильных ведомств Мозамбика, — уточнили дипломаты.

В посольстве РФ в Хараре отметили, что переговоры о безвизовом режиме ведутся и с Зимбабве. Таким образом, Россия расширяет список дружественных стран, открытых для туристов и деловых поездок без лишних бюрократических процедур.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность расширения визовых ограничений для россиян. Вслед за запретом на въезд для участников спецоперации Брюссель может распространить санкции и на членов их семей, заявил евродепутат от Чехии Томаш Здеховски, комментируя инициативу главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

