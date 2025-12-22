Новый год-2026
22 декабря 2025 в 12:23

Еще одна страна задумалась об отмене визового режима для туристов из России

Уганда допустила отмену визового режима с Россией в ближайшем будущем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Уганда прорабатывает возможность отказа от визового режима для российских туристов, заявил ТАСС глава департамента по вопросам международного права и социальных дел МИД Уганды Джон Леонард Мугерва. По его словам, принятие такого решения в будущем действительно возможно.

Мы считаем, что в дальнейшем мы найдем способы упростить визовый режим для россиян, приезжающих в Уганду. В настоящее время виза оформляется онлайн и выдается в течение двух дней, но мы будем рассматривать возможность отмены виз для туристов в будущем, — сказал он.

Ранее стало известно, что граждане России с 13 декабря могут посещать Иорданию без визы на срок до 30 дней. Это 78-я страна в списке государств, открытых для безвизового въезда российских туристов.

До этого отмена визового режима между Россией и Китаем вызвала резкий рост интереса китайских граждан к путешествиям в РФ. По словам эксперта по туризму Вэй Чанжэня, наибольшей популярностью традиционно пользуются Москва, Санкт-Петербург и города Дальнего Востока. При этом такая мера будет способствовать развитию туристической отрасли.

