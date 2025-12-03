В Россию хлынут туристы из одной страны CD: отмена виз вызвала повышенный спрос на туры в Россию из КНР

Отмена визового режима между Россией и Китаем вызвала резкий рост интереса китайских граждан к путешествиям в РФ, сообщает газета China Daily. По словам эксперта по туризму Вэй Чанжэня, наибольшей популярностью традиционно пользуются Москва, Санкт-Петербург и города Дальнего Востока. При этом такая мера будет способствовать развитию туристической отрасли, добавил он.

Безвизовый режим определенно будет способствовать развитию трансграничного туризма, — высказался эксперт.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией может быть введен уже в начале 2026 года. По его данным, правовые процессы по этому вопросу близки к завершению.

Кроме того, генеральный директор туристической компании Артур Мурадян рассказал, что Саудовская Аравия может превратиться в перспективное направление при отмене визового режима. Он также отметил, что граждане этого государства сами активно приезжают в Россию.

Также генеральный директор туроператора Воскан Арзуманов рассказал, что безвизовый Китай способен стать заменой визовым направлениям, таким как Черногория и Хорватия. По его мнению, российским туристам в целом стоит обратить внимание на азиатский регион.